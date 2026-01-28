Noch bevor die Ministerpräsidentenwahl im Magdeburger Landtag beginnt, proben sie schon mal die neue Sitzordnung. Reiner Haseloff, seit Mitternacht nur noch geschäftsführender Ministerpräsident, setzt sich nach ganz hinten, in die letzte Reihe der CDU-Landtagsfraktion. Die 40 Abgeordneten posieren für Gruppenfotos, die Stimmung ist gelöst, Scherz hier, Umarmung da – der Landtag, er ist an diesem Mittwochmorgen irgendwie auch Klassenzimmer. „Bisschen lächeln vielleicht auch“, ruft die Fotografin. 80 Mundwinkel bewegen sich nach oben. Sven Schulze steht ein paar Meter entfernt in einer Traube von Fotografen am Rednerpult, macht Selfies. Er ist nicht Teil der Fraktion, aber natürlich lächelt auch er.
Sachsen-AnhaltHeute ein Sieger
Lesezeit: 4 Min.
Sogar mehr Stimmen, als seine Koalition besitzt, erhält Sven Schulze bei seiner Wahl zum Regierungschef im Magdeburger Landtag. Der 46-Jährige ist nun Deutschlands jüngster Ministerpräsident – und wohl der mit der schwierigsten Aufgabe.
Von Iris Mayer, Magdeburg
Wahlen in Sachsen-Anhalt:Underdog mit Amtsbonus
Sven Schulze soll die rechtsextreme AfD in Sachsen-Anhalt von der Macht fernhalten, deswegen wollen ihn CDU, SPD und FDP am Mittwoch zum Ministerpräsidenten wählen. Wer ist der Mann?
Lesen Sie mehr zum Thema