Noch bevor die Ministerpräsidentenwahl im Magdeburger Landtag beginnt, proben sie schon mal die neue Sitzordnung. Reiner Haseloff, seit Mitternacht nur noch geschäftsführender Ministerpräsident, setzt sich nach ganz hinten, in die letzte Reihe der CDU-Landtagsfraktion. Die 40 Abgeordneten posieren für Gruppenfotos, die Stimmung ist gelöst, Scherz hier, Umarmung da – der Landtag, er ist an diesem Mittwochmorgen irgendwie auch Klassenzimmer. „Bisschen lächeln vielleicht auch“, ruft die Fotografin. 80 Mundwinkel bewegen sich nach oben. Sven Schulze steht ein paar Meter entfernt in einer Traube von Fotografen am Rednerpult, macht Selfies. Er ist nicht Teil der Fraktion, aber natürlich lächelt auch er.