Würden die Wähler in Sachsen-Anhalt so ticken wie die Mitglieder des Deutschen Hochschulverbandes (DHV) – Armin Willingmann wäre ganz vorne dabei. Dreimal gewann der Sozialdemokrat die bundesweite Abstimmung zum Wissenschaftsminister des Jahres, fünfmal wurde er knapp geschlagen und Zweiter. Im Ranking für 2026 hielten 71 Prozent der DHV-Mitglieder Willingmann für eine ideale oder sehr gute Besetzung. Noch überzeugter war nur die SPD, die ihn Anfang des Jahres mit 100 Prozent zum Spitzenkandidaten für die Landtagswahl kürte. Doch spätestens am 6. September wird die Serie herausragender Wahlergebnisse für Willingmann ihr Ende finden. In Umfragen steht die SPD bei sechs Prozent, nicht einmal ihr Wiedereinzug in den Landtag scheint gesetzt zu sein.