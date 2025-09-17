Sven Schulze soll nächstes Jahr die AfD schlagen – viel schwieriger wird’s nicht in der Politik. Seinem Hauptkonkurrenten folgen Hunderttausende auf Tiktok, er wählt einen anderen Weg.

Von Iris Mayer

Ein Jahr hat er jetzt Zeit, um die Sache zu drehen. Ein Jahr, bis Sachsen-Anhalt einen neuen Landtag wählt. Dann wird Sven Schulze für den Balken verantwortlich sein, der am Wahlabend bei der CDU steht. Wird der größer sein als der blaue Balken der AfD – oder wenigstens in dessen Nähe kommen? Das ist die große Frage, seit eine Umfrage der AfD kürzlich 39 und der CDU 27 Prozent in Aussicht gestellt hat. Spätestens seitdem ist klar, dass Schulze die vielleicht schwierigste Aufgabe geerbt hat, die im deutschen Politikbetrieb gerade zu vergeben ist.