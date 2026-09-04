Selten war eine Landtagswahl in Deutschland von derartiger Bedeutung. Und selten hat sie ein so großes Interesse auf sich gezogen. Dabei sind in Sachsen-Anhalt gerade einmal etwa 1,7 Millionen Menschen zur Wahl am Sonntag aufgerufen. Aber das Ergebnis könnte für eine Zäsur stehen: Erstmals in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland könnte eine rechtsextreme Partei eine Landesregierung anführen. Dies hätte Auswirkungen weit über Magdeburg hinaus.
Sachsen-AnhaltDarum geht es bei der Landtagswahl am Sonntag
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Warum könnte das Ergebnis historisch sein? Wer liegt wo in den Umfragen? Und was bedeutet das alles für die Koalition von Kanzler Friedrich Merz? Die wichtigsten Fragen und Antworten.
Von Tim Frehler und Nicolas Richter, Magdeburg
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