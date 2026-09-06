Es ist neun Minuten nach 18 Uhr am Sonntagabend, als Björn Höcke ans Rednerpult im Alten Theater in Magdeburg tritt. Höcke beginnt zu singen: „So ein Tag, so wunderschön wie heute, so ein Tag, der dürfte nie vergehen.“ Die Menge jubelt, auf der Bühne schwenken AfD -Funktionäre Deutschlandfahnen und blaue Herzen. Wenige Minuten zuvor war die ZDF-Prognose der Forschungsgruppe Wahlen im ohrenbetäubenden Jubel untergegangen. Der AfD werden 44,5 Prozent vorausgesagt, der CDU nur noch 18,5 Prozent.

Die absolute Mehrheit liegt in greifbarer Nähe. Zum ersten Mal in der Geschichte der Bundesrepublik könnte die AfD in der Person von Ulrich Siegmund einen Ministerpräsidenten stellen. Und zum ersten Mal in der Geschichte der Bundesrepublik könnte ein Vertreter einer rechtsextremen Partei ein Land regieren.

Alice Weidel spricht von einem „klaren Regierungsauftrag“

„Ich stehe vor euch mit schlotternden Knien“, sagt Höcke. Er sei sich sicher, dass es im Laufe des Abends noch für die absolute Mehrheit reichen werde. Siegmund werde der erste AfD-Ministerpräsident werden. „Heute ist ein historischer Tag“, sagt Höcke, weil „der politische Souverän von Sachsen-Anhalt die Kartellparteien auf einen politischen Flohzirkus zurecht geschrumpft hat“. Die Brandmauer gehöre der Vergangenheit an, die „Schandmauer der Demokratie“ eingerissen worden. Man werde irgendwann einmal die Geschichte der Bundesrepublik Deutschland an dieser Zäsur in eine Zeit davor und eine danach einteilen, sagt der Thüringer Landesvorsitzende. Höcke weiß natürlich, dass sich die gesamte Aufmerksamkeit der Weltpresse in genau diesem Moment auf diese Bühne richtet. Und er nutzt sie.

Zehn Minuten später wird auf dieser Bühne die Nationalhymne gesungen. Ulrich Siegmund ist da noch nicht dabei. Der Spitzenkandidat der AfD steht um kurz nach 18 Uhr im Sendestudio des Mitteldeutschen Rundfunks ein paar Meter weiter in den Hallen der Magdeburger Messe. Und natürlich stellt ihm der Moderator jetzt die Gretchenfrage: „Herr Siegmund, werden Sie jetzt Ministerpräsident von Sachsen-Anhalt?“

Siegmund hat die Hochrechnungen gesehen und weiß, dass es zu früh ist, diesen Anspruch zu formulieren. Eine sichere Mehrheit, die er stets als Bedingung fürs Regieren genannt hat, hat seine Partei nicht – noch jedenfalls nicht. Also weicht er aus und sagt: „Diese Frage lässt sich jetzt um 18 Uhr nicht beantworten.“

Andere in der Partei klingen am Abend schon deutlich forscher. Parteichefin Alice Weidel spricht im ZDF von einem „klaren Regierungsauftrag“. Und was hat Siegmund vor? Der sagt im MDR, mit ihm werde es kein „Verbiegen der eigenen Werte für Machtoptionen“ geben. Da zeichnet sich bereits ab, dass es an diesem Abend lange dauern könnte, bis Klarheit herrscht.

Es wirkt, als füge sich die CDU gleichgültig in ihr Schicksal

Wer die Wahl krachend verloren hat, steht da schon fest. Die CDU hat sich in der Innenstadt in einem Tagungsraum mit Teppich und Gardinen im Hotel Maritim getroffen, wie immer nach Landtagswahlen. Die Christdemokraten begegnen sich hier sozusagen in ihrem Wohnzimmer, entsprechend entspannt ist die Atmosphäre. Es gibt Getränke und viele Gespräche, die auch dann nicht ganz verstummen, als im Fernsehen die Ergebnisse verkündet werden. So als wisse man ohnehin schon Bescheid, dass es hässlich wird, als wolle man nicht so genau hinhören. Als die CDU dann in der ZDF-Prognose bei 18,5 Prozent liegt, ist im Raum keine eindeutige Reaktion zu erkennen, weder Totenstille noch Schreie des Entsetzens. Es klingt, als füge sich die Partei gleichgültig in die Niederlage.

Um 18.24 Uhr erscheint Sven Schulze, der Ministerpräsident, auf der Bühne. Es gibt wohlwollenden, vielleicht eher mitleidigen Applaus. „Wir hätten uns alle, in jeder Hinsicht, ein besseres Ergebnis gewünscht“, sagt Schulze im ruhigen Ton, den er auch im Wahlkampf meist angeschlagen hat. Er gratuliert dem Wahlsieger, sagt, die CDU werde nun mit diesem Ergebnis umgehen müssen. Einen solch harten Wahlkampf, erzählt er, habe er noch nie erlebt. „Wir hatten oft Gegenwind“, sagt er, und letztlich sei es jetzt eine Niederlage.

Ganz dezent erwähnt Sven Schulze die Verantwortung des Kanzlers

Manche hielten dies für einen schwarzen Tag in Sachsen-Anhalt, fügt der Ministerpräsident noch hinzu. „Ich sage, das ist Demokratie.“ Die Wahlbeteiligung sei so hoch gewesen wie nie. Die Menschen hätten damit ein Zeichen gesetzt. Für die Verantwortlichen im Landtag, „aber auch darüber hinaus“, gehe es darum, damit umzugehen - „und dass man dieses Zeichen auch erkennt“. Es ist ein dezenter Hinweis auch an die Bundespolitik und an seinen Parteifreund, Bundeskanzler Friedrich Merz, den Schulze gewiss nicht als Wahlkampfhelfer empfunden hat. Mehrmals hat er Merz in der Rentenpolitik deutlich widersprochen. Aber mehr Kritik gibt es jetzt von Schulze nicht, er verlässt unter rhythmischem Applaus die Bühne. Die CDU braucht offensichtlich Zeit, um diesen Schock zu verarbeiten.

Ob es tatsächlich für eine Regierung der Rechtsextremen reicht, hängt auch davon ab, ob dem BSW der Sprung über die Fünf-Prozent-Hürde gelingt. Denn es ist die einzige Partei, die unter bestimmten Bedingungen bereit wäre, Siegmund zum Ministerpräsidenten zu wählen. Aber auch eine Antwort auf diese Frage wird wohl erst die Nacht bringen.

Siegmund säte Zweifel: Will die AfD wirklich regieren?

Bis um 18 Uhr die erste Hochrechnung auf die Leinwand des Alten Theaeter projiziert wurde, konnten sich die AfD-Funktionäre mit einem anderen Programm unterhalten. Im Foyer lief der Livestream des MDR, den die Partei am liebsten radikal zurecht stutzen will, und zeigte den Spielfilm „Till Eulenspiegel“. Wer sich zu dieser Zeit mit Parteivertretern unterhielt, erfuhr, dass diese mit einem Ergebnis von 42 oder 43 Prozent rechneten. Und aus diesem Szenario einen klaren Regierungsauftrag ableiteten.

Dabei waren in den Tagen vor der Wahl Zweifel aufgekommen, ob die Rechtsextremen wirklich an die Macht wollen. Auslöser waren Aussagen von Spitzenkandidat Siegmund, der in einem TV-Duell mit CDU-Ministerpräsident Sven Schulze gesagt hatte, er benötige zum Regieren eine stabile Mehrheit. Eine Mehrheit von einer Stimme sei „ein bisschen wacklig“. Im Gespräch mit einem Reporter der Bild sagte er wenige Tage später: „Was mache ich denn, wenn ein oder zwei oder drei Abgeordnete jetzt im Krankenhaus sind?“

Die AfD hatte in Sachsen-Anhalt einen Wahlkampf geführt, den es in dieser Form bislang in Deutschland nicht gab: Mit einem radikalen Programm und einem Spitzenkandidaten, der es verstand, die Massen zu mobilisieren.

Der große Verlierer dieser Wahl: CDU-Spitzenkandidat Sven Schulze (links), hier bei einem TV-Duell mit Ulrich Siegmund. Hendrik Schmidt/Hendrik Schmidt/dpa pool/dpa

„Alles ist möglich“ war ihr Slogan. Schon im Mai vergangenen Jahres hatte die Partei Siegmund zum Spitzenkandidaten gewählt. Da war bei der CDU nicht einmal klar, ob sie mit dem damaligen Amtsinhaber Reiner Haseloff oder mit dem damaligen Wirtschaftsminister Schulze in den Wahlkampf ziehen würde. Die AfD hatte sich damals auf einen Wahlkampf gegen Haseloff eingestellt, ihn immer wieder wegen seines Alters als Joe Biden Sachsen-Anhalts verspottet. Größer hätte der Gegensatz zwischen den beiden Bewerbern mit einem jungen, strahlenden Siegmund und einem zur Wahl dann 72-jährigen Haseloff aus Sicht der AfD nicht sein können. Doch es kam anders.

Im August verkündeten Haseloff und Schulze, dass der bisherige Wirtschaftsminister als Spitzenkandidat antreten werde. Haseloff trat im Januar zurück, Schulze sollte wenigstens auf den letzten Metern einen Amtsbonus haben. Er war aber vor allem damit beschäftigt, sich erst einmal bekannt zu machen.

Siegmund und die AfD füllten derweil landauf, landab Kulturhäuser und Veranstaltungssäle. Siegmund sprach stets davon, er wolle mit einer positiven Vision das „gute, alte, sichere Deutschland“ zurückholen.

Live Wahl in Sachsen-Anhalt : AfD mit Rekordergebnis, CDU stürzt ab Linke, SPD und Grüne liegen momentan etwa gleichauf und schaffen es in den Landtag. Das BSW muss zittern. Alle Entwicklungen im Liveblog ...

Wenn es um Sachfragen geht, zeigt Siegmund Schwächen

Schwache Momente hatte Siegmund im Wahlkampf vor allem dann, wenn er von Schulze oder anderen politischen Mitbewerbern mit Details aus dem Wahlprogramm der AfD konfrontiert wurde. Siegmunds Kernforderungen für ein überaltertes Bundesland, in dem Fach- und Arbeitskräfte fehlen: Massenabschiebungen, sofortiger Aufnahmestopp für Nicht-EU-Ausländer; „Kulturfremde“ im Gesundheits- und Pflegesektor werden als Risiko für das Patientenwohl eingestuft. Die Schulpflicht soll abgeschafft werden, Kinder von Geflüchteten in „Sonderklassen“ unterrichtet werden, für den Wechsel aufs Gymnasium soll eine Quote von 25 Prozent gelten, ohne Mitspracherecht der Eltern.

Staatsgeld für Kunst und Kultur soll es nur noch geben, wenn sie „einen Beitrag zu deutscher Identitätsfindung“ leisten. Die für Klimafragen zuständige Landesenergieagentur soll genauso abgeschafft werden wie die Landeszentrale für politische Bildung. Die Rundfunkstaatsverträge möchte die AfD als erste Amtshandlung kündigen, Vereinen zur Demokratieförderung die Gelder streichen. Dafür soll es schon bald Bürgerwachten geben, die Hilfstätigkeiten für Polizei und Ordnungsamt übernehmen.

Die AfD hat in diesem Wahlkampf keinen Zweifel daran gelassen, dass sie ein anderes Land will. Nun könnte der Moment gekommen sein, an dem sie das in die Tat umsetzt.