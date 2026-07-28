Zum Hauptinhalt springen

Wahl in Sachsen-Anhalt„Die Hauptfachkraft Weidel kommt ja auch aus dem Ausland“

Lesezeit: 4 Min.

Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Sven Schulze (CDU, links), diskutiert auf dem Wahlforum „RND vor Ort“ in der Hyparschale in Magdeburg mit Ulrich Siegmund (AfD).
Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Sven Schulze (CDU, links), diskutiert auf dem Wahlforum „RND vor Ort“ in der Hyparschale in Magdeburg mit Ulrich Siegmund (AfD). Klaus-Dietmar Gabbert/dpa

Sechs Wochen vor der Wahl in Sachsen-Anhalt treffen CDU-Ministerpräsident Schulze und AfD-Spitzenkandidat Siegmund in einem Wahlforum aufeinander. Thema ist auch der Anschlag auf den CSD.

Von Iris Mayer, Magdeburg

SZ bei Google bevorzugen

Schweres Gerät ist aufgefahren, eine Planierraupe macht Wege platt, gleich neben der Baustelle für den Parkplatz vor der Magdeburger Hyparschale warnt am Montagabend ein Schild „Achtung Kampfmittelräumung! Betreten verboten!“. Drinnen treffen die Spitzenkandidaten zur Landtagswahl aufeinander, das Redaktionsnetzwerk Deutschland hat zum Wahlkampfforum eingeladen. 90 Minuten lang sollen sechs Politiker den Wählern erklären, wie sie die Probleme in Sachsen-Anhalt lösen wollen.

Zur SZ-Startseite

Landtagswahlen
:Wie die AfD den Schulen ihr Weltbild aufdrücken könnte

Maulkorb für Lehrkräfte, Inklusion abschaffen, mehr Kaiserreich im Geschichtsunterricht – die AfD will in Sachsen-Anhalt und Mecklenburg-Vorpommern die Schulen umkrempeln. Wie weit könnte sie gehen?

SZ PlusVon Lilith Volkert

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Exklusive Gutscheine für SZ-Abonnenten:

Zur SZ-Startseite