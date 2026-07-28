Sechs Wochen vor der Wahl in Sachsen-Anhalt treffen CDU-Ministerpräsident Schulze und AfD-Spitzenkandidat Siegmund in einem Wahlforum aufeinander. Thema ist auch der Anschlag auf den CSD.

Schweres Gerät ist aufgefahren, eine Planierraupe macht Wege platt, gleich neben der Baustelle für den Parkplatz vor der Magdeburger Hyparschale warnt am Montagabend ein Schild „Achtung Kampfmittelräumung! Betreten verboten!“. Drinnen treffen die Spitzenkandidaten zur Landtagswahl aufeinander, das Redaktionsnetzwerk Deutschland hat zum Wahlkampfforum eingeladen. 90 Minuten lang sollen sechs Politiker den Wählern erklären, wie sie die Probleme in Sachsen-Anhalt lösen wollen.