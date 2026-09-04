Es könnte das klassische Schicksal der Peripherie sein, dass das kleine, etwa in der Mitte Deutschlands gelegene Sachsen-Anhalt mit heute nur noch 2,1 Millionen Einwohner meist wenig wahrgenommen und manchmal geradezu übersehen wird. Und das, obwohl es dort eine Reihe von Orten gibt, mit deren Namen weltweit Besonderes verbunden wird. Sie würden eine lange, imponierende Liste ergeben, von der Lutherstadt Wittenberg bis hin zu Dessau, wo neben dem Bauhaus mit der Universität und den Meisterhäusern auch das bezaubernde Dessau-Wörlitzer Gartenreich eine große Geschichte hat – und heute ein Anziehungspunkt für Besucher ist, eine Zugstunde von Berlin entfernt.