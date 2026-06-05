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Wahlkampagne der AfD in Sachsen-AnhaltKünstliche Morgendämmerung

Lesezeit: 3 Min.

Der Spitzenkandidat der AfD Sachsen-Anhalt, Ulrich Siegmund, stellt die Plakate seiner Partei zur Landtagswahl vor.
Der Spitzenkandidat der AfD Sachsen-Anhalt, Ulrich Siegmund, stellt die Plakate seiner Partei zur Landtagswahl vor. Ronny Hartmann/dpa

50 000 Plakate, 1,5 Millionen für den Wahlkampf: Die AfD stellt in Sachsen-Anhalt ihre Landtagswahlkampagne vor. Sie setzt auf den Frust über die Bundesregierung – und auf KI.

Von Iris Mayer, Magdeburg

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Die Dinge liegen nah beieinander in diesem Landtagswahlkampf. Die Siegesgewissheit der AfD, das Umfragen-sind-noch-keine-Wahlergebnisse-Mantra von CDU und SPD und die Frage vieler Menschen, ob Sachsen-Anhalt nach dem 6. September noch ihre Heimat sein wird.

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