Was macht Menschen politisch? Und wie bringt man Politik näher an die Menschen? Nur zwei von vielen Fragen, mit denen sich Andreas Petrik beschäftigt. Der 57-Jährige ist Professor für Didaktik der Sozialkunde und für Politische Bildung am Institut für Politikwissenschaft der Uni Halle-Wittenberg. Er hat vor seiner Uni-Karriere als Gymnasiallehrer gearbeitet und berät in Sachsen-Anhalt Lehrerinnen und Lehrer im Projekt „Schule ohne Rassismus“. Petrik forscht zu Rechtsextremismus und Methoden der politischen Bildung – dazu gehören auch Planspiele und Szenariotechniken. Gute Voraussetzungen, um auf die Landtagswahl in Sachsen-Anhalt im September zu schauen.