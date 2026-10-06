Für unseren Liveblog verwenden wir neben eigenen Recherchen Material der Nachrichtenagenturen dpa, Reuters, epd, KNA und Bloomberg.
Wichtige Updates
Tillschneider wird einer der Landtags-Vizepräsidenten
Drei Landtagspräsidenten werden gewählt – in erster Runde nur AfD-Mann Tillschneider auf Wahlzettel
Sitzung geht weiter – Wahl der Vizepräsidenten steht an
Rausch hält erste Rede als Landtagspräsident: "Für jeden werden dieselben Regeln gelten"
Wer außer AfD und BSW hat für Tobias Rausch gestimmt?
Tillschneider wird einer der Landtags-Vizepräsidenten
Hans-Thomas Tillschneider wurde zum ersten Vizepräsidenten des Landtags gewählt. Der umstrittene AfD-Politiker erhielt 44 von 82 Stimmen, 38 Abgeordnete stimmten gegen ihn. Es gab keine Enthaltungen. Tillschneider erhielt damit fünf Stimmen aus anderen Parteien. Das BSW hatte zuvor angekündigt, den AfD-Kandidaten nicht zu unterstützen.
Der Islamwissenschaftler Tillschneider ist stellvertretender Landes- und Fraktionsvorsitzender der AfD in Sachsen-Anhalt. In der Vergangenheit hatte Tillschneider immer wieder mit Provokationen für Aufsehen im Magdeburger Parlament gesorgt. Auch seine Nähe zu Russland rief mehrfach Kritik hervor.
Der Islamwissenschaftler Tillschneider ist stellvertretender Landes- und Fraktionsvorsitzender der AfD in Sachsen-Anhalt. In der Vergangenheit hatte Tillschneider immer wieder mit Provokationen für Aufsehen im Magdeburger Parlament gesorgt. Auch seine Nähe zu Russland rief mehrfach Kritik hervor.
Anne Eberhard
Schulze sicher: Keine CDU-Stimmen für Tillschneider
Die CDU vermutet, dass die fünf zusätzlichen Ja-Stimmen für Hans-Thomas Tillschneider aus der BSW-Fraktion kamen. Dabei hatten alle Fraktionen – auch das BSW – angekündigt, den AfD-Politiker bei der Wahl zum Vizepräsidenten nicht zu unterstützen. Tillschneider erhielt dennoch 44 Stimmen und damit fünf mehr, als die AfD Abgeordnete im Landtag hat.
Da die Wahl geheim war, ist unklar, von wem die Stimmen kamen. CDU-Ministerpräsident Sven Schulze sagte im MDR, er sei sicher, dass keine Stimmen aus seiner Fraktion stammten. Die CDU-Abgeordneten hätten sich abgesprochen und eine Probeabstimmung durchgeführt. „Es gab aus der CDU keine Stimmen für ihn“, sagte Schulze.
CDU rätselt: Woher kommen die zusätzlichen Stimmen für Rausch?
Nach der Wahl von Tobias Rausch zum ersten Landtagspräsidenten der AfD in Deutschland kann sich CDU-Fraktionschef Sven Schulze nicht erklären, woher die zusätzlichen Stimmen für den AfD-Politiker stammen könnten. Es sei eine geheime Wahl und daher nicht nachvollziehbar, sagte Schulze der Deutschen Presse-Agentur. Die Fraktionsspitze der CDU hatte den insgesamt 15 Abgeordneten empfohlen, sich bei der Wahl des Landtagspräsidenten zu enthalten.
Am Morgen sei klar gewesen, dass aber nicht alle der Empfehlung nachgehen wollten. Einige hätten angedeutet, mit „Nein“ stimmen zu wollen, sagte Schulze. „Es war aber keiner dabei von uns, der gesagt hat, dass er mit 'Ja' abstimmt“, betonte der Noch-Ministerpräsident. „Keiner.“
Anne Eberhard
Sitzung wird erneut unterbrochen
Gerade erst ging es weiter – nun wird die Sitzung erneut unterbrochen. Der Antrag darauf wurde von der SPD-Fraktion nach der Wahl Tillschneiders zum Landtags-Vizepräsidenten gestellt. Die Pause ist auf 15 Minuten angesetzt. Hinter den Kulissen dürfte über die Kandidaten der SPD und CDU für das Amt des Vizepräsidenten diskutiert werden.
Drei Landtagspräsidenten werden gewählt – in erster Runde nur AfD-Mann Tillschneider auf Wahlzettel
Es geht los mit dem ersten Wahlgang. Gewählt werden drei Vizepräsidenten, darauf hat sich das Parlament direkt nach Wiederbeginn der Sitzung gestimmt. In der ersten Runde steht nur Hans-Thomas Tillschneider (AfD) zur Wahl, der als besonders radikal und russlandfreundlich gilt. CDU und SPD haben ihre Kandidaten – Carsten Borchert für die CDU, Armin Willingmann für die SPD – für den ersten Wahlgang zurückgezogen, Borchert wird erst ab dem zweiten, Willingmann ab dem dritten zur Verfügung stehen, erklärten die beiden Fraktionen.
Wie bei der Wahl zum Landtagspräsidenten werden nun die Abgeordneten alphabetisch und der Reihe nach aufgerufen. Tillschneider muss mehr Ja- als Nein-Stimmen bekommen. Die entscheidende Frage ist: Wie viele Enthaltungen wird es geben? Enthaltungen werden als nicht abgegebene Stimmen gezählt und könnten somit sehr entscheidend sein, ob Tillschneider in der ersten Runde gleich gewählt wird oder nicht. Das BSW hat anders als bei der Wahl Rauschs zum Landtagspräsidenten angekündigt, Tillschneider keine Stimmen zu geben.
Wie bei der Wahl zum Landtagspräsidenten werden nun die Abgeordneten alphabetisch und der Reihe nach aufgerufen. Tillschneider muss mehr Ja- als Nein-Stimmen bekommen. Die entscheidende Frage ist: Wie viele Enthaltungen wird es geben? Enthaltungen werden als nicht abgegebene Stimmen gezählt und könnten somit sehr entscheidend sein, ob Tillschneider in der ersten Runde gleich gewählt wird oder nicht. Das BSW hat anders als bei der Wahl Rauschs zum Landtagspräsidenten angekündigt, Tillschneider keine Stimmen zu geben.
Siegmund: Brandmauer im Magdeburger Landtag "endgültig gefallen"
Erstmals bekleidet ein AfD-Politiker das höchste Amt eines Bundeslands – die AfD jubiliert und sieht sich im politischen Zentrum angekommen. "Die sogenannte Brandmauer ist damit heute im Magdeburger Landtag endgültig gefallen", lässt sich AfD-Fraktionschef Ulrich Siegmund in einer AfD-Pressemitteilung zitieren. Die Wahl Rauschs sei ein "unüberhörbares Signal dafür, dass ideologische Gräben überwunden werden können". Siegmund kündigte an, mit "genau diesem Rückenwind" die nächsten Schritte im Landtag gehen zu wollen. Im Dezember will er sich zum ersten AfD-Ministerpräsidenten in Deutschland wählen lassen. Er ist dafür auf mindestens drei Stimmen aus anderen Parteien angewiesen.
Anne Eberhard
Sitzung geht weiter – Wahl der Vizepräsidenten steht an
Nach einer zweieinhalbstündigen Pause geht die Sitzung im Parlament in Sachsen-Anhalt weiter. Insgesamt sind drei Vizeposten zu vergeben. Die AfD schlägt ihren umstrittenen Abgeordneten Hans-Thomas Tillschneider als Kandidaten für das Amt vor. Das ist möglich, weil AfD und BSW gleich nach der Pause die Geschäftsordnung des Landtags änderten. Damit kann die AfD nun einen Vizepräsidenten stellen, obwohl sie mit Tobias Rausch bereits den Landtagspräsidenten stellt.
Die CDU schickt als Vizekandidaten den Bildungspolitiker Carsten Borchert ins Rennen. Die Sozialdemokraten schlagen Wissenschaftsminister Armin Willingmann als Vizepräsidenten vor.
Reichinnek spricht nach Wahl in Magdeburg von "Schande"
Die Linke im Bundestag hat die Wahl eines ersten Landtagspräsidenten der AfD im Parlament in Magdeburg scharf kritisiert und die CDU mitverantwortlich gemacht. „Das ist der nächste große Schritt zur Machtergreifung einer Partei, die die geistige Erbin derer ist, die dieses Land in seine dunkelste Zeit geführt haben“, sagte Fraktionschefin Heidi Reichinnek vor Journalisten in Berlin.
Das Amt sei nicht irgendein Amt, sondern eines mit erheblichen Befugnissen. Zudem vertrete der Landtagspräsident den Landtag nach außen etwa bei Gedenkveranstaltungen. „Es ist eine absolute Schande im Angesicht der Opfer des Nationalsozialismus, dass diese Funktion nun von einem Vertreter einer Partei ausgeübt werden soll, die die Erinnerungskultur in Deutschland um 180 Grad drehen will.“
Die AfD habe den nächsten Sieg errungen, „weil eine angebliche Partei der Mitte sie diesen Sieg erringen ließ“, sagte Reichinnek. An CDU-Chef Friedrich Merz gerichtet sagte sie: Sie erwarte von ihm, dafür zu sorgen, dass es aus seiner Partei bei der Ministerpräsidentenwahl im Magdeburger Landtag keine einzige Stimme für die AfD gebe. Die Wahl ist für Dezember geplant.
Das Amt sei nicht irgendein Amt, sondern eines mit erheblichen Befugnissen. Zudem vertrete der Landtagspräsident den Landtag nach außen etwa bei Gedenkveranstaltungen. „Es ist eine absolute Schande im Angesicht der Opfer des Nationalsozialismus, dass diese Funktion nun von einem Vertreter einer Partei ausgeübt werden soll, die die Erinnerungskultur in Deutschland um 180 Grad drehen will.“
Die AfD habe den nächsten Sieg errungen, „weil eine angebliche Partei der Mitte sie diesen Sieg erringen ließ“, sagte Reichinnek. An CDU-Chef Friedrich Merz gerichtet sagte sie: Sie erwarte von ihm, dafür zu sorgen, dass es aus seiner Partei bei der Ministerpräsidentenwahl im Magdeburger Landtag keine einzige Stimme für die AfD gebe. Die Wahl ist für Dezember geplant.
Unterbrechung dauert an
Eigentlich sollte die Sitzung um 15 Uhr mit der Wahl des oder der Landtagsvizepräsidenten weitergehen. Doch nun soll es erst um 15.30 Uhr weitergehen. Im Hintergrund wird noch um die Modalitäten zur Wahl der Vizes gerungen.
Zweifel an Rauschs Überparteilichkeit bei SPD und CDU
Die Ankündigung von Tobias Rausch, sein Amt als Landtagspräsident als überparteiliche Rolle zu verstehen, stößt bei Vertretern anderer Fraktionen auf Skepsis. In den vergangenen Wochen habe sie eher erlebt, dass der AfD-Politiker auf die neuen Mehrheitsverhältnisse gepocht habe, sagt etwa die SPD-Fraktionsvorsitzende Katja Pähle dem MDR. Sein Auftreten habe sich nicht durch Überparteilichkeit ausgezeichnet. „Aktuell fehlt mir der Glaube, dass er das, was er heute in Worte gesetzt hat, auch in Taten umsetzt.“ Pähle überreichte dem frisch Gewählten eigenen Worten zufolge eine Ausgabe des Grundgesetzes, das sie als „Grundlage seiner Arbeit im Parlament“ sehe. Außerdem habe sie Rausch eine weiße Rose geschenkt, um auf die Antifaschismusklausel in der Landesverfassung hinzuweisen. „Auch dieser muss er sich verpflichtet fühlen“.
Auch Sandra Hietel-Heuer von der CDU-Fraktion zweifelt an Rauschs Überparteilichkeit. Bislang, sagt sie dem MDR, habe sie ihn nicht sehr kompromissbereit erlebt. Auf die vier zusätzlichen Stimmen angesprochen, die Rausch jenseits von AfD und BSW erhalten hat, verweist die CDU-Politikerin auf das Wahlgeheimnis. Ob jemand aus ihrer Fraktion Rausch gewählt habe, sei reine Spekulation. Sie selbst habe ihm jedenfalls ihre Stimme nicht gegeben.
Thomas Schulze, Fraktionsvorsitzender des BSW, wirkt ebenfalls überrascht von den zusätzlichen Stimmen für Rausch. In den vergangenen Wochen seien eher Mauern hochgezogen worden, sagt er im MDR. Dass nun auch Landtagsmitglieder aus anderen Fraktionen den AfD-Politiker gewählt haben, sieht Schulze positiv. Er selbst habe Rausch als konstruktiven Politiker kennengelernt. „Ich denke, dass ein junger Mann diesem Landtag guttun wird.“
Auch Sandra Hietel-Heuer von der CDU-Fraktion zweifelt an Rauschs Überparteilichkeit. Bislang, sagt sie dem MDR, habe sie ihn nicht sehr kompromissbereit erlebt. Auf die vier zusätzlichen Stimmen angesprochen, die Rausch jenseits von AfD und BSW erhalten hat, verweist die CDU-Politikerin auf das Wahlgeheimnis. Ob jemand aus ihrer Fraktion Rausch gewählt habe, sei reine Spekulation. Sie selbst habe ihm jedenfalls ihre Stimme nicht gegeben.
Thomas Schulze, Fraktionsvorsitzender des BSW, wirkt ebenfalls überrascht von den zusätzlichen Stimmen für Rausch. In den vergangenen Wochen seien eher Mauern hochgezogen worden, sagt er im MDR. Dass nun auch Landtagsmitglieder aus anderen Fraktionen den AfD-Politiker gewählt haben, sieht Schulze positiv. Er selbst habe Rausch als konstruktiven Politiker kennengelernt. „Ich denke, dass ein junger Mann diesem Landtag guttun wird.“
Anne Eberhard
Rausch hält erste Rede als Landtagspräsident: "Für jeden werden dieselben Regeln gelten"
In seiner ersten Rede als neu gewählter Landtagspräsident hat Tobias Rausch deutlich gemacht, wie er seine Rolle versteht. „Ich werde dieses Amt nicht als Präsident einer Fraktion führen, sondern als Präsident des gesamten Landtages von Sachsen-Anhalt“, sagte er vor den Abgeordneten. Zunächst dankte er dem ehemaligen Landtagspräsidenten Gunnar Schellenberger (CDU), der ihm wenige Minuten zuvor zur Wahl gratuliert hatte.
Rausch sagte, er habe großen Respekt vor dem Amt. In der Opposition habe er gelernt, dass die Regeln des Parlaments sowie Verfahren und Beteiligungsrechte kontrovers wahrgenommen werden könnten – und veränderbar seien. Rausch gehört dem Landtag von Sachsen-Anhalt seit 2016 an.
Daraus wolle er jedoch keine „Abrechnung mit der Vergangenheit“ machen, sondern Grundsätze für die Zukunft ableiten, sagte Rausch. Regeln dürften nicht aus Oppositions- oder Parteikalkül geändert werden, sondern müssten auch dann Bestand haben, wenn sich die Mehrheitsverhältnisse änderten. Er wolle sein Amt mit „Fairness, Ruhe und der notwendigen Konsequenz“ führen. „Für jeden werden dieselben Regeln gelten.“
Aus diesem Grund werde er „danach fragen, was unsere Verfassung, unsere Gesetze und unsere parlamentarischen Regeln verlangen“, sagte Rausch. Seine Partei wird in dem Bundesland vom Verfassungsschutz als gesichert rechtsextrem eingestuft.
Tobias Rausch bei seiner ersten Rede vor dem Parlament in Magdeburg. Getty Images
Wer außer AfD und BSW hat für Tobias Rausch gestimmt?
Woher kommen die vier zusätzlichen Stimmen? AfD und BSW wären zusammen auf 44 Stimmen gekommen, doch insgesamt 48 Abgeordnete haben Tobias Rausch zum neuen Landtagspräsident gewählt. Gesetzt, dass AfD und BSW geschlossen für den AfD-Generalsekretär gestimmt haben, müssen vier weitere Stimmen aus einer jener Parteien kommen, die vorher eine Wahl Rauschs ausgeschlossen hatten: von CDU, SPD, Grüne oder Linke. Von wem sie genau kommen, ist fraglich, die Abgeordneten stimmen einzeln und geheim in einer Wahlkabine ab.
Der Blick könnte da schnell in Richtung CDU gehen, deren Abgeordnete die AfD auch mit Blick auf die Wahl des Ministerpräsidenten im Dezember umwirbt. Man habe fünf Zusagen jenseits der AfD, Ulrich Siegmund zu wählen, hatte Tobias Rausch schon vor der konstituierenden Sitzung des Landtags kokettiert. Doch der Bundestagsabgeordnete Sepp Müller, der im Dezember CDU-Landeschef werden möchte, glaubt diese Stimmen aber nicht vonseiten seiner CDU: „Unsere Fraktion steht. Ich habe keinen Anlass, an der Verlässlichkeit unserer Abgeordneten zu zweifeln." Für die absolute Mehrheit, die Siegmund im Dezember für den Einzug in die Staatskanzlei braucht, fehlen ihm drei Stimmen.
Der Blick könnte da schnell in Richtung CDU gehen, deren Abgeordnete die AfD auch mit Blick auf die Wahl des Ministerpräsidenten im Dezember umwirbt. Man habe fünf Zusagen jenseits der AfD, Ulrich Siegmund zu wählen, hatte Tobias Rausch schon vor der konstituierenden Sitzung des Landtags kokettiert. Doch der Bundestagsabgeordnete Sepp Müller, der im Dezember CDU-Landeschef werden möchte, glaubt diese Stimmen aber nicht vonseiten seiner CDU: „Unsere Fraktion steht. Ich habe keinen Anlass, an der Verlässlichkeit unserer Abgeordneten zu zweifeln." Für die absolute Mehrheit, die Siegmund im Dezember für den Einzug in die Staatskanzlei braucht, fehlen ihm drei Stimmen.
Anna Schimpp
Ungewöhnlicher Vorgang: Grünen-Fraktionsvorsitzende hält direkt nach Wahl eine Rede
Die Fraktionsvorsitzenden hätten jederzeit das Recht sich zu Wort zu melden, erklärt Eva von Angern von der Linken. Die grüne Fraktionsvorsitzende Susan Sziborra-Seidlitz äußerte sich direkt nach der Bekanntgabe der Wahl von Tobias Rausch zum Landtagspräsidenten.
Gleich zu Beginn ihrer Rede betonte Sziborra-Seidlitz die Verantwortung der Parteien sowohl in der Regierung als auch in der Opposition. „Heute ist das aber mehr als eine normale Parlamentskonstituierung. Heute ist festzustellen, dass mit der Wahl eines Mitglieds einer gesichert rechtsextremen und verfassungsfeindlichen Partei zum Präsidenten dieses Hauses eine Grenze überschritten worden ist", sagte sie. Sie verdeutlichte die Verantwortung eines Landtagspräsidenten und sprach über seine Aufgaben, die nun Tobias Rausch zukommen werden.
Man müsse den Menschen im Land unabhängig von ihrer Wahlentscheidung zuhören, so die Grünen-Fraktionsvorsitzende. „Wir alle hier in diesem Haus entscheiden darüber, was Sachsen-Anhalt ist und was Sachsen-Anhalt werden kann."
Gleich zu Beginn ihrer Rede betonte Sziborra-Seidlitz die Verantwortung der Parteien sowohl in der Regierung als auch in der Opposition. „Heute ist das aber mehr als eine normale Parlamentskonstituierung. Heute ist festzustellen, dass mit der Wahl eines Mitglieds einer gesichert rechtsextremen und verfassungsfeindlichen Partei zum Präsidenten dieses Hauses eine Grenze überschritten worden ist", sagte sie. Sie verdeutlichte die Verantwortung eines Landtagspräsidenten und sprach über seine Aufgaben, die nun Tobias Rausch zukommen werden.
Man müsse den Menschen im Land unabhängig von ihrer Wahlentscheidung zuhören, so die Grünen-Fraktionsvorsitzende. „Wir alle hier in diesem Haus entscheiden darüber, was Sachsen-Anhalt ist und was Sachsen-Anhalt werden kann."
Anne Eberhard
Reaktionen im Landtag: Grinsen und Stille
Als das Ergebnis der Wahl zum Landtagspräsidenten verkündet wird, zeigt sich auf dem Gesicht des Co-Fraktionschefs der AfD, Ulrich Siegmund, ein breites Grinsen. Der frisch gewählte Tobias Rausch wirkt dagegen erstaunlich ernst. Nach der Verkündung durch Alterspräsidentin Eva von Angern steht Siegmund als Erster auf. Seine Fraktion spendet Rausch stehend Beifall. Aus den übrigen Fraktionen kommt kein Applaus – nur Stille und verdrossene Gesichter.
Tobias Rausch zum Landtagspräsidenten gewählt
Der AfD-Politiker erhielt 48 von 82 Stimmen. Seine Partei verfügt im neuen Landtag über 39 Stimmen, das BSW, das angekündigt hatte, für den 35-Jährigen zu stimmen, über fünf. Das bedeutet: Rausch hat mindestens vier Stimmen jenseits von AfD und BSW erhalten. SPD, Grüne und Linke hatten angekündigt, mit Nein zu stimmen. Die CDU-Fraktionsspitze empfahl ihren Abgeordneten, sich zu enthalten. Das hätte 14 Enthaltungen bedeutet (ein CDU-Abgeordneter fehlt wegen einer Erkrankung), tatsächlich waren es bei der Abstimmung nur fünf.