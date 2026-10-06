Rausch hält erste Rede als Landtagspräsident: "Für jeden werden dieselben Regeln gelten"

In seiner ersten Rede als neu gewählter Landtagspräsident hat Tobias Rausch deutlich gemacht, wie er seine Rolle versteht. „Ich werde dieses Amt nicht als Präsident einer Fraktion führen, sondern als Präsident des gesamten Landtages von Sachsen-Anhalt“, sagte er vor den Abgeordneten. Zunächst dankte er dem ehemaligen Landtagspräsidenten Gunnar Schellenberger (CDU), der ihm wenige Minuten zuvor zur Wahl gratuliert hatte.





Rausch sagte, er habe großen Respekt vor dem Amt. In der Opposition habe er gelernt, dass die Regeln des Parlaments sowie Verfahren und Beteiligungsrechte kontrovers wahrgenommen werden könnten – und veränderbar seien. Rausch gehört dem Landtag von Sachsen-Anhalt seit 2016 an.





Daraus wolle er jedoch keine „Abrechnung mit der Vergangenheit“ machen, sondern Grundsätze für die Zukunft ableiten, sagte Rausch. Regeln dürften nicht aus Oppositions- oder Parteikalkül geändert werden, sondern müssten auch dann Bestand haben, wenn sich die Mehrheitsverhältnisse änderten. Er wolle sein Amt mit „Fairness, Ruhe und der notwendigen Konsequenz“ führen. „Für jeden werden dieselben Regeln gelten.“





Aus diesem Grund werde er „danach fragen, was unsere Verfassung, unsere Gesetze und unsere parlamentarischen Regeln verlangen“, sagte Rausch. Seine Partei wird in dem Bundesland vom Verfassungsschutz als gesichert rechtsextrem eingestuft.