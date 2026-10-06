Für unseren Liveblog verwenden wir neben eigenen Recherchen Material der Nachrichtenagenturen dpa, Reuters, epd, KNA und Bloomberg.
Wichtige Updates
Wer wird Landtagspräsident? Jetzt wird gewählt
Sitzung eröffnet – von Angern erinnert an historisches Fundament und Wert der Demokratie
Hunderte Gegendemonstranten vor dem Magdeburger Landtag
Rausch gleichzeitig Landtagspräsident und Generalsekretär? Für die AfD kein Problem
Tobias Rausch will erster AfD-Landtagspräsident werden
Wer wird Landtagspräsident? Jetzt wird gewählt
Die Wahl zum Landtagspräsidenten hat nun begonnen, die Landtagsabgeordneten treten der Reihe nach in die Wahlkabine. Für die Wahl zum Landtagspräsidenten sind 42 Stimmen nötig. Die AfD verfügt über 39 Stimmen, das BSW, das im Vorhinein angekündigt hat, Tobias Rausch von der AfD zu wählen, über fünf. Anwesend sind 82 von 83 Abgeordneten, einer von der CDU fehlt aus Krankheitsgründen.
Sitzung eröffnet – von Angern erinnert an historisches Fundament und Wert der Demokratie
Einen Monat nach der Wahl in Sachsen-Anhalt ist der neue Landtag zu seiner konstituierenden Sitzung zusammengetreten. Der Auftakt gehörte Eva von Angern von der Linken, die als Alterspräsidentin die konstituierende Sitzung eröffnet. Sie trete als Frau, „von denen es leider im neuen Landtag nur noch wenige gibt“, vor das Plenum, sagte sie. Von den 83 Abgeordneten sind nur 18 Frauen. Sie erinnerte die Anwesenden an ihre Verantwortung, an das historische Fundament, auf das die Demokratie und der Landtag gebaut seien, und warnte vor einer Verrohung der politischen Debatte.
Mit dem Einzug der AfD in den Landtag habe die parlamentarische Kultur sehr gelitten, kritisierte von Angern. Das mag auch an der Zunahme von Konflikten weltweit und in der Gesellschaft liegen, aber „gerade dann steigt unsere Verantwortung für den Umgang miteinander“. Die 49-Jährige kritisierte, dass auch im Landtag politische Gegner entmenschlicht, niedergebrüllt oder würdelos gestellt würden: „Wir sind Vorbild, im Guten wie im Schlechten.“ Zugleich hob sie die historische Verantwortung des Parlaments mit Blick auf die nationalsozialistische Diktatur, die DDR und die friedliche Revolution hervor.
Zudem zitierte sie aus der Rede von Hape Kerkeling anlässlich der Befreiung des KZ Buchenwalds vor 81 Jahren im April dieses Jahres, der gesagt hatte: „Demokratie ist kein Geschenk, das man einmal erhält und dann besitzt; sie ist ein Versprechen, das jede Generation aufs Neue gegen die Bequemlichkeit des Wegsehens verteidigen muss.“ Von Angern mahnte zur Achtung von Verfassung und Landesverfassungsgericht. „Es geht nicht um Macht und es geht nicht darum, recht zu haben.“ Alle stünden in der Pflicht, mit dem Vorgefundenen verantwortungsbewusst umzugehen.
Mit dem Einzug der AfD in den Landtag habe die parlamentarische Kultur sehr gelitten, kritisierte von Angern. Das mag auch an der Zunahme von Konflikten weltweit und in der Gesellschaft liegen, aber „gerade dann steigt unsere Verantwortung für den Umgang miteinander“. Die 49-Jährige kritisierte, dass auch im Landtag politische Gegner entmenschlicht, niedergebrüllt oder würdelos gestellt würden: „Wir sind Vorbild, im Guten wie im Schlechten.“ Zugleich hob sie die historische Verantwortung des Parlaments mit Blick auf die nationalsozialistische Diktatur, die DDR und die friedliche Revolution hervor.
Zudem zitierte sie aus der Rede von Hape Kerkeling anlässlich der Befreiung des KZ Buchenwalds vor 81 Jahren im April dieses Jahres, der gesagt hatte: „Demokratie ist kein Geschenk, das man einmal erhält und dann besitzt; sie ist ein Versprechen, das jede Generation aufs Neue gegen die Bequemlichkeit des Wegsehens verteidigen muss.“ Von Angern mahnte zur Achtung von Verfassung und Landesverfassungsgericht. „Es geht nicht um Macht und es geht nicht darum, recht zu haben.“ Alle stünden in der Pflicht, mit dem Vorgefundenen verantwortungsbewusst umzugehen.
Ronny Hartmann/Pool via REUTERS
Siegmund provoziert mit Botschaft auf Tasse
Noch bevor ein Vertreter der AfD in der konstituierenden Sitzung das Wort ergreift, setzt Co-Fraktionschef Ulrich Siegmund mit einer Geste den Ton. Auf seine Tasse ist der Schriftzug „Linke Tränen“ aufgedruckt, darunter sind drei Tropfen zu sehen. Als Alterspräsidentin Eva von Angern (Linke) Siegmund in ihrer Rede direkt anspricht und ihm einen schlechten Start in die neue politische Verantwortung attestiert, hebt der AfD-Spitzenkandidat die Tasse in ihre Richtung.
Der Spruch „Linke Tränen“ ist verbreitet in konservativen und rechten Kreisen. Damit wird die angebliche Wehleidigkeit des politischen Gegners aus dem linken Spektrum spöttisch zum Thema gemacht. Auf der Tasse finden sich auch die ineinander verschlungenen Buchstaben U und S - vermutlich die Initialen Siegmunds.
Der Spruch „Linke Tränen“ ist verbreitet in konservativen und rechten Kreisen. Damit wird die angebliche Wehleidigkeit des politischen Gegners aus dem linken Spektrum spöttisch zum Thema gemacht. Auf der Tasse finden sich auch die ineinander verschlungenen Buchstaben U und S - vermutlich die Initialen Siegmunds.
Auf der Tasse ist der Schriftzug "Linke Tränen" aufgedruckt. Foto: Jan Woitas/POOL via AFP
Hunderte Gegendemonstranten vor dem Magdeburger Landtag
Auf dem Domplatz vor dem Landtag versammeln sich seit dem Morgen Teilnehmerinnen und Teilnehmer einer Gegendemonstration. Mehr als 500 Menschen kamen noch vor Beginn der konstituierenden Sitzung zusammen. Das Bündnis „Solidarisches Magdeburg“ plante den Aktionstag gemeinsam mit weiteren Initiativen.
Der Protest richtet sich vor allem gegen die mögliche Wahl eines AfD-Landtagspräsidenten. Die Demonstrierenden lasen unter anderem laut aus dem Grundgesetz vor. Auch Abgeordnete von Linken und Grünen ergriffen das Wort.
Die Protestierenden betonten, dass die AfD in Sachsen-Anhalt vom Verfassungsschutz als gesichert rechtsextrem eingestuft sei. Das BSW als Unterstützer einer Wahl von AfD-Politikern könne künftig nicht mehr in Anspruch nehmen, antifaschistisch zu sein. Unter dem Applaus der Demonstranten forderte ein Redner die CDU-Abgeordneten auf, gegen die AfD-Kandidaten zu stimmen: „Enthaltung ist heute keine Haltung!“
Zu den Demonstranten auf dem Platz vor dem Landtag mischten sich auch mehrere AfD-Politiker, darunter Co-Fraktionschef Ulrich Siegmund, der sich im Dezember zum Ministerpräsidenten lassen will. Der Auftritt der AfD-Politiker wurde von Pfiffen begleitet.
Der Protest richtet sich vor allem gegen die mögliche Wahl eines AfD-Landtagspräsidenten. Die Demonstrierenden lasen unter anderem laut aus dem Grundgesetz vor. Auch Abgeordnete von Linken und Grünen ergriffen das Wort.
Die Protestierenden betonten, dass die AfD in Sachsen-Anhalt vom Verfassungsschutz als gesichert rechtsextrem eingestuft sei. Das BSW als Unterstützer einer Wahl von AfD-Politikern könne künftig nicht mehr in Anspruch nehmen, antifaschistisch zu sein. Unter dem Applaus der Demonstranten forderte ein Redner die CDU-Abgeordneten auf, gegen die AfD-Kandidaten zu stimmen: „Enthaltung ist heute keine Haltung!“
Zu den Demonstranten auf dem Platz vor dem Landtag mischten sich auch mehrere AfD-Politiker, darunter Co-Fraktionschef Ulrich Siegmund, der sich im Dezember zum Ministerpräsidenten lassen will. Der Auftritt der AfD-Politiker wurde von Pfiffen begleitet.
Rausch gleichzeitig Landtagspräsident und Generalsekretär? Für die AfD kein Problem
Wird AfD-Politiker Tobias Rausch später gewählt, wird er eine künftig eine Doppelrolle einnehmen: als Landtagspräsident von Sachsen-Anhalt und als Generalsekretär seiner Partei. Letzteres will er auch künftig bleiben. Für den AfD-Spitzenkandidaten Ulrich Siegmund kein Problem, wie er dem Deutschlandfunk sagte: Das seien „zwei getrennte Paar Schuhe“. Rausch habe Charaktereigenschaften, die ihn für beide Ämter qualifizieren würden. „Für uns ist ganz wichtig, dass diese beiden Funktionen voneinander getrennt sind.“
Kritiker sehen hingegen einen Interessenkonflikt, weil das Amt des Landtagspräsidenten auf Neutralität und politischen Ausgleich zwischen den Fraktionen ausgerichtet ist – und zur Aufgabe des Generalsekretärs aber die Attacke auf die Gegner gehört. Neben Rausch könnte es auch bei Wissenschaftsminister Armin Willingmann zumindest zeitweise zu einer Ämter-Doppelung kommen; die SPD hat ihn als Landtagsvizepräsident vorgeschlagen. Dessen Wahl gilt jedoch als höchst ungewiss. Die AfD stellt eine Wahl Willingmanns eben aufgrund dessen Doppelrolle infrage, ebenso das BSW, das diese Bedenken bei der Wahl Rauschs nicht hat.
Wie gut Rausch seine zwei Rollen wirklich trennen kann, diese Frage könnte sich zum Beispiel bei möglichen Neuwahlen stellen. Ulrich Siegmund hat angekündigt, sich im Dezember nur im ersten Wahlgang anzutreten: „Wenn ich keine Mehrheit finden würde, dann wäre es natürlich schwer vermittelbar, dass ich dann als Ulrich Siegmund hier stabil weiterregieren würde.“ Für diesen Fall schließt AfD-Mann Rausch schon jetzt eine Neuwahl in Sachsen-Anhalt nicht aus: „Wenn wir im ersten Wahlgang keine Mehrheit haben, haben wir auch auf die Dauer der Periode keine Mehrheit – dann ist es vom Parlament nicht gewollt, dass wir regieren“, sagte Rausch in der RTL/ntv-Sendung „Frühstart“. Die AfD könne dann darüber nachdenken, das Parlament aufzulösen oder die Verantwortung „an andere Parteien zu stellen“.
Kritiker sehen hingegen einen Interessenkonflikt, weil das Amt des Landtagspräsidenten auf Neutralität und politischen Ausgleich zwischen den Fraktionen ausgerichtet ist – und zur Aufgabe des Generalsekretärs aber die Attacke auf die Gegner gehört. Neben Rausch könnte es auch bei Wissenschaftsminister Armin Willingmann zumindest zeitweise zu einer Ämter-Doppelung kommen; die SPD hat ihn als Landtagsvizepräsident vorgeschlagen. Dessen Wahl gilt jedoch als höchst ungewiss. Die AfD stellt eine Wahl Willingmanns eben aufgrund dessen Doppelrolle infrage, ebenso das BSW, das diese Bedenken bei der Wahl Rauschs nicht hat.
Wie gut Rausch seine zwei Rollen wirklich trennen kann, diese Frage könnte sich zum Beispiel bei möglichen Neuwahlen stellen. Ulrich Siegmund hat angekündigt, sich im Dezember nur im ersten Wahlgang anzutreten: „Wenn ich keine Mehrheit finden würde, dann wäre es natürlich schwer vermittelbar, dass ich dann als Ulrich Siegmund hier stabil weiterregieren würde.“ Für diesen Fall schließt AfD-Mann Rausch schon jetzt eine Neuwahl in Sachsen-Anhalt nicht aus: „Wenn wir im ersten Wahlgang keine Mehrheit haben, haben wir auch auf die Dauer der Periode keine Mehrheit – dann ist es vom Parlament nicht gewollt, dass wir regieren“, sagte Rausch in der RTL/ntv-Sendung „Frühstart“. Die AfD könne dann darüber nachdenken, das Parlament aufzulösen oder die Verantwortung „an andere Parteien zu stellen“.
Blick in den Landtag vor dem Start der konstituierenden Sitzung. . Sean Gallup/Getty Images
Neue Sitzordnung: AfD in der Mitte
Neu im Landtag und anders als in sämtlichen anderen Parlamenten ist die Sitzordnung: Die 39 Abgeordneten der AfD sitzen nicht rechts, sondern in der Mitte. Vom Rednerpult gesehen rechts von der AfD wird die CDU-Fraktion Platz nehmen. Auf der anderen Seite der Rechtsextremen werden die fünf Abgeordneten des BSW sitzen, das sich jetzt Bündnis Soziale Gerechtigkeit und Wirtschaftliche Vernunft nennt.
Die Plätze von Ulrich Siegmund und Tobias Rausch. . Tim Frehler
Tobias Rausch will erster AfD-Landtagspräsident werden
Dass der parlamentarische Geschäftsführer der AfD, Tobias Rausch, zum Landtagspräsidenten gewählt werden wird, gilt als nahezu ausgemacht. Seine Fraktion hat sich einstimmig darauf verständigt, ihn als Kandidaten vorzuschlagen. Und das BSW hat angekündigt, einen AfD-Politiker mitzuwählen. Somit hätte Rausch eine Mehrheit und würde als erster AfD-Politiker einem Landesparlament vorstehen.
Gewählt werden bei der konstituierenden Sitzung am Dienstag auch zwei Vizepräsidenten für das Präsidium: Die CDU schickt den Bildungspolitiker Carsten Borchert ins Rennen. Die SPD hat Sachsen-Anhalts Wissenschaftsminister Armin Willingmann für das Amt vorgeschlagen.
Gewählt werden bei der konstituierenden Sitzung am Dienstag auch zwei Vizepräsidenten für das Präsidium: Die CDU schickt den Bildungspolitiker Carsten Borchert ins Rennen. Die SPD hat Sachsen-Anhalts Wissenschaftsminister Armin Willingmann für das Amt vorgeschlagen.
Spannender Tagesordnungspunkt: Wahl der Landtagsvizepräsidenten
Zentraler Punkt auf der Tagesordnung heute: die Wahl des Landtagspräsidenten. Es gilt als ausgemacht, dass der 35-jährige Immobilienkaufmann Tobias Rausch von der AfD gewählt werden wird.
Spannender wird es hingegen bei der Wahl der Landtagsvizepräsidenten. Aus der CDU bewirbt sich der Landtagsabgeordnete Carsten Borchert. Die SPD schickt hierfür den derzeitigen Minister für Wissenschaft, Energie, Klimaschutz und Umwelt, Armin Willingmann ins Rennen. Weil Willingmann aber noch im Regierungsamt ist, will ihn das BSW nicht wählen. Gut möglich, dass er wegen dieser Doppelfunktion auch mit Nein-Stimmen aus anderen Fraktionen rechnen muss. Ob Willingmann gewählt wird, ist daher höchst ungewiss.
Die AfD, die in Sachsen-Anhalt vom Verfassungsschutz als gesichert rechtsextrem eingestuft ist, erhebt neben dem Amt des Landtagspräsidenten auch Anspruch auf einen der Vizepräsidenten. Dafür muss jedoch die Geschäftsordnung des Landtages gewählt werden. Bewerben wird sich für die AfD der Hardliner und Russlandfreund Hans-Thomas Tillschneider. Seine Wahl ist jedoch ebenso äußerst fraglich. Die stellvertretende Fraktionschefin des BSW, Claudia Wittig, sagte am Montag: „Wir werden Hans-Thomas Tillschneider nicht zum Parlamentsvize wählen.“ Tillschneider sei für ihre Fraktion „kein tragbarer Kandidat.“
Scheitern die Bewerbungen, ist offen, wie der Landtag verfahren wird. Es wird also spannend.
Spannender wird es hingegen bei der Wahl der Landtagsvizepräsidenten. Aus der CDU bewirbt sich der Landtagsabgeordnete Carsten Borchert. Die SPD schickt hierfür den derzeitigen Minister für Wissenschaft, Energie, Klimaschutz und Umwelt, Armin Willingmann ins Rennen. Weil Willingmann aber noch im Regierungsamt ist, will ihn das BSW nicht wählen. Gut möglich, dass er wegen dieser Doppelfunktion auch mit Nein-Stimmen aus anderen Fraktionen rechnen muss. Ob Willingmann gewählt wird, ist daher höchst ungewiss.
Die AfD, die in Sachsen-Anhalt vom Verfassungsschutz als gesichert rechtsextrem eingestuft ist, erhebt neben dem Amt des Landtagspräsidenten auch Anspruch auf einen der Vizepräsidenten. Dafür muss jedoch die Geschäftsordnung des Landtages gewählt werden. Bewerben wird sich für die AfD der Hardliner und Russlandfreund Hans-Thomas Tillschneider. Seine Wahl ist jedoch ebenso äußerst fraglich. Die stellvertretende Fraktionschefin des BSW, Claudia Wittig, sagte am Montag: „Wir werden Hans-Thomas Tillschneider nicht zum Parlamentsvize wählen.“ Tillschneider sei für ihre Fraktion „kein tragbarer Kandidat.“
Scheitern die Bewerbungen, ist offen, wie der Landtag verfahren wird. Es wird also spannend.
Tobias Rausch von der AfD bewirbt sich um das Amt des Landtagspräsidenten. Tim Frehler, Magdeburg
Großes Interesse der Medien
Das mediale Interesse an der konstituierenden Sitzung ist groß. Auch die ZDF-Satiriker von der heute-Show sind mit einem Team in den Landtag gekommen.
Alterspräsidentin Eva von Angern wird die Sitzung eröffnen
Die Wahl des Landtagspräsidenten ist Punkt 8 der Tagesordnung, vorher eröffnet die Alterspräsidentin Eva von Angern (Linke) die Sitzung. Von Angern stellt die Beschlussfähigkeit des Landtags fest, es wird über die Tagesordnung und die vorläufige Geschäftsordnung abgestimmt. Außerdem werden Schriftführer gewählt und der Petitionsausschuss gebildet.
AfD hat eine neue Sitzordnung in Magdeburg erkämpft: in der Mitte
Seit der Frankfurter Nationalversammlung 1848 ist es Tradition, dass die konservativen Fraktionen – vom Rednerpult aus betrachtet – rechts im Parlamentsrund Platz nehmen, die sozialdemokratischen, kommunistischen und sozialistischen auf der linken Seite. So ist es im Bundestag, so ist es in allen Landtagen, so war es bisher auch in Magdeburg.
Von Dienstag an aber wird die AfD nicht mehr ganz rechts sitzen, sondern in der Mitte des Plenarsaals. Stattdessen rücken die acht Abgeordneten der Grünen an den rechten Rand, daneben sortieren sich die CDUler ein, in der Mitte dann AfD und BSW, links neben ihr SPD und Linke. Die Botschaft ist deutlich: Die AfD sieht sich als neues Zentrum.
Wie die AfD in Magdeburg jetzt schon mit ihrer Macht im Landtag umgeht, darüber berichten SZ-Korrespondenten Tim Frehler und Iris Mayer:
Von Dienstag an aber wird die AfD nicht mehr ganz rechts sitzen, sondern in der Mitte des Plenarsaals. Stattdessen rücken die acht Abgeordneten der Grünen an den rechten Rand, daneben sortieren sich die CDUler ein, in der Mitte dann AfD und BSW, links neben ihr SPD und Linke. Die Botschaft ist deutlich: Die AfD sieht sich als neues Zentrum.
Wie die AfD in Magdeburg jetzt schon mit ihrer Macht im Landtag umgeht, darüber berichten SZ-Korrespondenten Tim Frehler und Iris Mayer:
Sachsen-Anhalt und die AfD: Jetzt geht‘s um die Demokratie
Mit der konstituierenden Sitzung im Landtag von Sachsen-Anhalt diesen Dienstag wird sich zeigen, wie die Partei mit Macht umgeht. Und auch, ob der Rechtsstaat der AfD seinen Stempel aufdrücken wird oder doch eher die AfD dem Rechtsstaat.
www.sueddeutsche.de
Plenarsaal des Landtags in Magdeburg
Kurz vor 9 Uhr ist der Plenarsaal noch leer. Auf den Tischen der Abgeordneten steht das Handbuch für parlamentarische Praxis.
Iris Mayer, Magdeburg
Anna Schimpp
So läuft die erste Landtagssitzung in Sachsen-Anhalt ab
Die 83 Landtagsabgeordneten kommen in Magdeburg am Dienstag erstmals zusammen. Die Mehrheitsverhältnisse haben sich im Vergleich zur vorherigen Legislaturperiode komplett geändert. Nach ihrem Wahlsieg hat die AfD 39 Sitze und damit ebenso viel wie CDU (15), SPD (8), Linke (8) und Grüne (8) zusammen. Neu im Landtag ist das BSW - seine 5 Abgeordneten dürften bei vielen Abstimmungen entscheidend sein.
Die Abgeordneten wählen ein neues Präsidium. Erstmals könnte ein Abgeordneter der AfD Landtagspräsident werden. Die Partei wird in Sachsen-Anhalt vom Verfassungsschutz als gesichert rechtsextrem eingestuft. Traditionell schlägt die stärkste Fraktion eines ihrer Mitglieder für das Präsidentenamt vor, in diesem Fall also die AfD. Sie hat den 35-jährigen Tobias Rausch nominiert, der schon seit 2016 im Landtag sitzt - das BSW will Rausch mitwählen. Die Wahl des Ministerpräsidenten soll am Dienstag noch nicht stattfinden, der Termin ist derzeit für Dezember geplant.
Der Landtagspräsident ist der oberste Repräsentant des Parlaments und ranghöchster Politiker des Landes. Er leitet die Sitzungen des Landtags und des Ältestenrats, in dem die Sitzungen vorbereitet und Verfahrensfragen besprochen werden. Zudem leitet der Landtagspräsident die Verwaltung. Gewählt ist, wer die Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen bekommt. Die Abstimmung erfolgt geheim, direkt im Anschluss wird ausgezählt und das Ergebnis bekanntgegeben. Ergibt sich im ersten Wahlgang nicht die erforderliche Mehrheit, so können für den zweiten Wahlgang von allen Fraktionen Abgeordnete vorgeschlagen werden.
Um 11 Uhr soll die Landtagssitzung beginnen. Eröffnet wird sie von der Alterspräsidentin Eva von Angern (Linke). Sie ist zwar erst 49 Jahre alt, gehört dem Parlament als Abgeordnete aber am längsten durchgehend an. Von Angern stellt die Beschlussfähigkeit des Landtags fest, es wird über die Tagesordnung und die vorläufige Geschäftsordnung abgestimmt. Nach der Wahl des Präsidenten soll die Sitzung unterbrochen werden. Der Ältestenrat will in der Pause mögliche Änderungen der Geschäftsordnung beraten. Anschließend wird die Landtagssitzung fortgesetzt. Die Geschäftsordnung muss vom Landtag beschlossen werden. Weiterhin ist die Wahl der Vizepräsidenten geplant.
Die Abgeordneten wählen ein neues Präsidium. Erstmals könnte ein Abgeordneter der AfD Landtagspräsident werden. Die Partei wird in Sachsen-Anhalt vom Verfassungsschutz als gesichert rechtsextrem eingestuft. Traditionell schlägt die stärkste Fraktion eines ihrer Mitglieder für das Präsidentenamt vor, in diesem Fall also die AfD. Sie hat den 35-jährigen Tobias Rausch nominiert, der schon seit 2016 im Landtag sitzt - das BSW will Rausch mitwählen. Die Wahl des Ministerpräsidenten soll am Dienstag noch nicht stattfinden, der Termin ist derzeit für Dezember geplant.
Der Landtagspräsident ist der oberste Repräsentant des Parlaments und ranghöchster Politiker des Landes. Er leitet die Sitzungen des Landtags und des Ältestenrats, in dem die Sitzungen vorbereitet und Verfahrensfragen besprochen werden. Zudem leitet der Landtagspräsident die Verwaltung. Gewählt ist, wer die Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen bekommt. Die Abstimmung erfolgt geheim, direkt im Anschluss wird ausgezählt und das Ergebnis bekanntgegeben. Ergibt sich im ersten Wahlgang nicht die erforderliche Mehrheit, so können für den zweiten Wahlgang von allen Fraktionen Abgeordnete vorgeschlagen werden.
Um 11 Uhr soll die Landtagssitzung beginnen. Eröffnet wird sie von der Alterspräsidentin Eva von Angern (Linke). Sie ist zwar erst 49 Jahre alt, gehört dem Parlament als Abgeordnete aber am längsten durchgehend an. Von Angern stellt die Beschlussfähigkeit des Landtags fest, es wird über die Tagesordnung und die vorläufige Geschäftsordnung abgestimmt. Nach der Wahl des Präsidenten soll die Sitzung unterbrochen werden. Der Ältestenrat will in der Pause mögliche Änderungen der Geschäftsordnung beraten. Anschließend wird die Landtagssitzung fortgesetzt. Die Geschäftsordnung muss vom Landtag beschlossen werden. Weiterhin ist die Wahl der Vizepräsidenten geplant.
Rund um den Landtag sind Proteste angekündigt. Das Bündnis „Solidarisches Magdeburg“ plant gemeinsam mit weiteren Initiativen einen Aktionstag von 8 bis 14 Uhr. Beispielsweise werden am Landtag ab 9 Uhr im Chor die ersten 20 Artikel des Grundgesetzes vorgelesen. Die Artikel 1 bis 19 bilden den Grundrechtsabschnitt des Grundgesetzes. Artikel 20 beschreibt zentrale Prinzipien des Staates, darunter Demokratie, Sozial- und Bundesstaatlichkeit, Volkssouveränität und Gewaltenteilung.
Das Aktionsbündnis „widersetzen“ verzichtet zunächst auf eine großangelegte Aktion. Konzentrieren wolle man sich auf das Datum, an dem sich der AfD-Politiker Ulrich Siegmund als Ministerpräsident zur Wahl stellt.
Das Aktionsbündnis „widersetzen“ verzichtet zunächst auf eine großangelegte Aktion. Konzentrieren wolle man sich auf das Datum, an dem sich der AfD-Politiker Ulrich Siegmund als Ministerpräsident zur Wahl stellt.
Landtag in Sachsen-Anhalt konstituiert sich
Herzlich willkommen im Liveblog der SZ zur konstituierenden Sitzung des Landtags in Sachsen-Anhalt. Nach der Landtagswahl kommt das Parlament an diesem Dienstag erstmals in Magdeburg zusammen. Gewählt werden soll der neue Landtagspräsident. Mit Tobias Rausch könnte die AfD zum ersten Mal dieses Amt besetzen. Dazu benötigt sie die Stimmen von 42 Landtagsabgeordneten. Die AfD selbst bringt 39 Stimmen ein, zudem sollen die fünf Abgeordneten des BSW für Rausch stimmen - so ist es jedenfalls abgemacht. Was für die beiden Parteien eine parlamentarische Gepflogenheit ist, sehen andere Fraktionen im Magdeburger Landtag kritisch.
Der Verfassungsschutz im Land hat die AfD als gesichert rechtsextrem eingestuft - zivilgesellschaftliche Bündnisse haben für diesen Dienstag vor dem Landtag zum Protest aufgerufen. Die AfD war bei der Wahl im September klar stärkste Kraft geworden, verpasste aber die absolute Mehrheit.
Antworten auf die wichtigsten Fragen zur konstituierenden Sitzung des Landtags haben Tim Frehler und Iris Mayer zusammengetragen:
Der Verfassungsschutz im Land hat die AfD als gesichert rechtsextrem eingestuft - zivilgesellschaftliche Bündnisse haben für diesen Dienstag vor dem Landtag zum Protest aufgerufen. Die AfD war bei der Wahl im September klar stärkste Kraft geworden, verpasste aber die absolute Mehrheit.
Antworten auf die wichtigsten Fragen zur konstituierenden Sitzung des Landtags haben Tim Frehler und Iris Mayer zusammengetragen:
Wagenknecht: AfD-Landtagspräsident Selbstverständlichkeit
Vor der voraussichtlich erstmaligen Wahl eines AfD-Parlamentspräsidenten hat BSW-Gründerin Sahra Wagenknecht die geplante Zustimmung ihrer Partei dazu verteidigt. „Das BSW beendet die Brandmauer-Idiotie! Die stärkste Fraktion eines Landtags sollte auch den Landtagspräsidenten stellen - bei 44 Prozent Wählervotum sollte das eine Selbstverständlichkeit sein“, sagte sie der Deutschen Presse-Agentur. Diese parlamentarische Normalität dürfe nicht länger für die AfD außer Kraft gesetzt werden. Man habe vor der Wahl einen vernünftigen Umgang mit der AfD und ein Ende der Brandmauer versprochen. „Das lösen wir jetzt ein“, sagte Wagenknecht.
Wagenknecht kritisierte Vergleiche aus SPD und Linkspartei mit dem nationalsozialistischen Reichstagspräsidenten Hermann Göring. Linken-Politikerin Eva von Angern hatte gewarnt: „Nach Hermann Göring darf nicht der erste Präsident eines Parlaments aus einer rechtsextremen Partei hier in Sachsen-Anhalt kommen". Die SPD hatte auf Instagram geschrieben: „Der erste rechtsextreme Parlamentspräsident seit Hermann Göring? Nicht mit uns!“ Göring war von 1932 bis 1945 Reichstagspräsident.
Wagenknecht sprach von einem Tiefpunkt in der Debatte. Wer den AfD-Kandidaten mit Göring vergleiche, betreibe eine unsägliche Verharmlosung des Nationalsozialismus. „Es steht kein Göring 2.0 zur Wahl.“
Wagenknecht kritisierte Vergleiche aus SPD und Linkspartei mit dem nationalsozialistischen Reichstagspräsidenten Hermann Göring. Linken-Politikerin Eva von Angern hatte gewarnt: „Nach Hermann Göring darf nicht der erste Präsident eines Parlaments aus einer rechtsextremen Partei hier in Sachsen-Anhalt kommen". Die SPD hatte auf Instagram geschrieben: „Der erste rechtsextreme Parlamentspräsident seit Hermann Göring? Nicht mit uns!“ Göring war von 1932 bis 1945 Reichstagspräsident.
Wagenknecht sprach von einem Tiefpunkt in der Debatte. Wer den AfD-Kandidaten mit Göring vergleiche, betreibe eine unsägliche Verharmlosung des Nationalsozialismus. „Es steht kein Göring 2.0 zur Wahl.“