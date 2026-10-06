Für unseren Liveblog verwenden wir neben eigenen Recherchen Material der Nachrichtenagenturen dpa, Reuters, epd, KNA und Bloomberg.
Wichtige Updates
Landtag in Sachsen-Anhalt konstituiert sich
Wagenknecht: AfD-Landtagspräsident Selbstverständlichkeit
Landtag in Sachsen-Anhalt konstituiert sich
Herzlich willkommen im Liveblog der SZ zur konstituierenden Sitzung des Landtags in Sachsen-Anhalt. Nach der Landtagswahl kommt das Parlament an diesem Dienstag erstmals in Magdeburg zusammen. Gewählt werden soll der neue Landtagspräsident. Mit Tobias Rausch könnte die AfD zum ersten Mal dieses Amt besetzen. Dazu benötigt sie die Stimmen von 44 Landtagsabgeordneten. Die AfD selbst bringt 39 Stimmen ein, zudem sollen die fünf Abgeordneten des BSW für Rausch stimmen - so ist es jedenfalls abgemacht. Was für die beiden Parteien eine parlamentarische Gepflogenheit ist, sehen andere Fraktionen im Magdeburger Landtag kritisch.
Der Verfassungsschutz im Land hat die AfD als gesichert rechtsextrem eingestuft - zivilgesellschaftliche Bündnisse haben für diesen Dienstag vor dem Landtag zum Protest aufgerufen. Die AfD war bei der Wahl im September klar stärkste Kraft geworden, verpasste aber die absolute Mehrheit.
Antworten auf die wichtigsten Fragen zur konstituierenden Sitzung des Landtags haben Tim Frehler und Iris Mayer zusammengetragen:
Der Verfassungsschutz im Land hat die AfD als gesichert rechtsextrem eingestuft - zivilgesellschaftliche Bündnisse haben für diesen Dienstag vor dem Landtag zum Protest aufgerufen. Die AfD war bei der Wahl im September klar stärkste Kraft geworden, verpasste aber die absolute Mehrheit.
Antworten auf die wichtigsten Fragen zur konstituierenden Sitzung des Landtags haben Tim Frehler und Iris Mayer zusammengetragen:
Wagenknecht: AfD-Landtagspräsident Selbstverständlichkeit
Vor der voraussichtlich erstmaligen Wahl eines AfD-Parlamentspräsidenten hat BSW-Gründerin Sahra Wagenknecht die geplante Zustimmung ihrer Partei dazu verteidigt. „Das BSW beendet die Brandmauer-Idiotie! Die stärkste Fraktion eines Landtags sollte auch den Landtagspräsidenten stellen - bei 44 Prozent Wählervotum sollte das eine Selbstverständlichkeit sein“, sagte sie der Deutschen Presse-Agentur. Diese parlamentarische Normalität dürfe nicht länger für die AfD außer Kraft gesetzt werden. Man habe vor der Wahl einen vernünftigen Umgang mit der AfD und ein Ende der Brandmauer versprochen. „Das lösen wir jetzt ein“, sagte Wagenknecht.
Wagenknecht kritisierte Vergleiche aus SPD und Linkspartei mit dem nationalsozialistischen Reichstagspräsidenten Hermann Göring. Linken-Politikerin Eva von Angern hatte gewarnt: „Nach Hermann Göring darf nicht der erste Präsident eines Parlaments aus einer rechtsextremen Partei hier in Sachsen-Anhalt kommen". Die SPD hatte auf Instagram geschrieben: „Der erste rechtsextreme Parlamentspräsident seit Hermann Göring? Nicht mit uns!“ Göring war von 1932 bis 1945 Reichstagspräsident.
Wagenknecht sprach von einem Tiefpunkt in der Debatte. Wer den AfD-Kandidaten mit Göring vergleiche, betreibe eine unsägliche Verharmlosung des Nationalsozialismus. „Es steht kein Göring 2.0 zur Wahl.“
Wagenknecht kritisierte Vergleiche aus SPD und Linkspartei mit dem nationalsozialistischen Reichstagspräsidenten Hermann Göring. Linken-Politikerin Eva von Angern hatte gewarnt: „Nach Hermann Göring darf nicht der erste Präsident eines Parlaments aus einer rechtsextremen Partei hier in Sachsen-Anhalt kommen". Die SPD hatte auf Instagram geschrieben: „Der erste rechtsextreme Parlamentspräsident seit Hermann Göring? Nicht mit uns!“ Göring war von 1932 bis 1945 Reichstagspräsident.
Wagenknecht sprach von einem Tiefpunkt in der Debatte. Wer den AfD-Kandidaten mit Göring vergleiche, betreibe eine unsägliche Verharmlosung des Nationalsozialismus. „Es steht kein Göring 2.0 zur Wahl.“