Für unseren Liveblog verwenden wir neben eigenen Recherchen Material der Nachrichtenagenturen dpa, Reuters, epd, KNA und Bloomberg.
Wichtige Updates
Tobias Rausch zum Landtagspräsidenten gewählt
Wer wird Landtagspräsident? Jetzt wird gewählt
Siegmund provoziert mit Botschaft auf Tasse
Sitzung eröffnet – von Angern erinnert an historisches Fundament und Wert der Demokratie
Hunderte Gegendemonstranten vor dem Magdeburger Landtag
Tobias Rausch zum Landtagspräsidenten gewählt
Der AfD-Politiker erhielt 48 von 82 Stimmen. Seine Partei verfügt im neuen Landtag über 39 Stimmen, das BSW, das angekündigt hatte, für den 35-Jährigen zu stimmen, über fünf. Das bedeutet: Rausch hat mindestens vier Stimmen jenseits von AfD und BSW erhalten.
Wer wird Landtagspräsident? Jetzt wird gewählt
Die Wahl zum Landtagspräsidenten hat nun begonnen, die Landtagsabgeordneten treten der Reihe nach in die Wahlkabine. Für die Wahl zum Landtagspräsidenten sind 42 Stimmen nötig. Die AfD verfügt über 39 Stimmen, das BSW, das im Vorhinein angekündigt hat, Tobias Rausch von der AfD zu wählen, über fünf. Anwesend sind 82 von 83 Abgeordneten, einer von der CDU fehlt aus Krankheitsgründen.
Anne Eberhard
Reaktionen im Landtag: Grinsen und Stille
Als das Ergebnis der Wahl zum Landtagspräsidenten verkündet wird, zeigt sich auf dem Gesicht des AfD-Spitzenkandidaten Ulrich Siegmund ein breites Grinsen. Der frisch gewählte Tobias Rausch wirkt dagegen erstaunlich ernst. Nach der Verkündung durch Alterspräsidentin Eva von Angern steht Siegmund als Erster auf. Seine Fraktion spendet Rausch stehend Beifall. Aus den übrigen Fraktionen kommt kein Applaus – nur Stille und verdrossene Gesichter.
Anne Eberhard
Wahl der Vizepräsidenten – AfD scheitert zunächst mit Änderungsantrag
Die AfD ist mit ihrem Anliegen, direkt zu Beginn der Sitzung über eine Änderung der Geschäftsordnung abstimmen zu lassen, gescheitert. Die Tagesordnung solle dafür nicht geändert werden, sagte die Alterspräsidentin der Linken, Eva von Angern: „Das heißt, wir müssen uns an dieser Stelle jetzt auch noch nicht damit befassen." Die Tagesordnung enthalte die Dinge, die „als Grundlage für eine saubere konstituierende Sitzung erforderlich sind, und mehr nicht", sagte von Angern.
Damit ist die Entscheidung über den Änderungsantrag der AfD jedoch nur in die Zukunft verschoben worden. Die Partei will zukünftig nicht nur den Landtags-, sondern auch einen Vizepräsidenten stellen. Das lässt die aktuelle Geschäftsordnung aber nicht zu. Sie müsste deshalb mit den Mehrheitserfordernissen an die Wahl des Vizepräsidenten geändert werden.
In der letzten Legislaturperiode stellte die CDU sowohl den Landtags-, als auch einen Vizepräsidenten. Inzwischen wurde die Geschäftsordnung so geändert, dass das nicht mehr möglich ist.
Damit ist die Entscheidung über den Änderungsantrag der AfD jedoch nur in die Zukunft verschoben worden. Die Partei will zukünftig nicht nur den Landtags-, sondern auch einen Vizepräsidenten stellen. Das lässt die aktuelle Geschäftsordnung aber nicht zu. Sie müsste deshalb mit den Mehrheitserfordernissen an die Wahl des Vizepräsidenten geändert werden.
In der letzten Legislaturperiode stellte die CDU sowohl den Landtags-, als auch einen Vizepräsidenten. Inzwischen wurde die Geschäftsordnung so geändert, dass das nicht mehr möglich ist.
Siegmund provoziert mit Botschaft auf Tasse
Noch bevor ein Vertreter der AfD in der konstituierenden Sitzung das Wort ergreift, setzt Co-Fraktionschef Ulrich Siegmund mit einer Geste den Ton. Auf seine Tasse ist der Schriftzug „Linke Tränen“ aufgedruckt, darunter sind drei Tropfen zu sehen. Als Alterspräsidentin Eva von Angern (Linke) Siegmund in ihrer Rede direkt anspricht und ihm einen schlechten Start in die neue politische Verantwortung attestiert, hebt der AfD-Spitzenkandidat die Tasse in ihre Richtung.
Der Spruch „Linke Tränen“ ist verbreitet in konservativen und rechten Kreisen. Damit wird die angebliche Wehleidigkeit des politischen Gegners aus dem linken Spektrum spöttisch zum Thema gemacht. Auf der Tasse finden sich auch die ineinander verschlungenen Buchstaben U und S - vermutlich die Initialen Siegmunds.
Der Spruch „Linke Tränen“ ist verbreitet in konservativen und rechten Kreisen. Damit wird die angebliche Wehleidigkeit des politischen Gegners aus dem linken Spektrum spöttisch zum Thema gemacht. Auf der Tasse finden sich auch die ineinander verschlungenen Buchstaben U und S - vermutlich die Initialen Siegmunds.
Auf der Tasse ist der Schriftzug "Linke Tränen" aufgedruckt. Foto: Jan Woitas/POOL via AFP
Sitzung eröffnet – von Angern erinnert an historisches Fundament und Wert der Demokratie
Einen Monat nach der Wahl in Sachsen-Anhalt ist der neue Landtag zu seiner konstituierenden Sitzung zusammengetreten. Der Auftakt gehörte Eva von Angern von der Linken, die als Alterspräsidentin die konstituierende Sitzung eröffnet. Sie trete als Frau, „von denen es leider im neuen Landtag nur noch wenige gibt“, vor das Plenum, sagte sie. Von den 83 Abgeordneten sind nur 18 Frauen. Sie erinnerte die Anwesenden an ihre Verantwortung, an das historische Fundament, auf das die Demokratie und der Landtag gebaut seien, und warnte vor einer Verrohung der politischen Debatte.
Mit dem Einzug der AfD in den Landtag habe die parlamentarische Kultur sehr gelitten, kritisierte von Angern. Das mag auch an der Zunahme von Konflikten weltweit und in der Gesellschaft liegen, aber „gerade dann steigt unsere Verantwortung für den Umgang miteinander“. Die 49-Jährige kritisierte, dass auch im Landtag politische Gegner entmenschlicht, niedergebrüllt oder würdelos gestellt würden: „Wir sind Vorbild, im Guten wie im Schlechten.“ Zugleich hob sie die historische Verantwortung des Parlaments mit Blick auf die nationalsozialistische Diktatur, die DDR und die friedliche Revolution hervor.
Zudem zitierte sie aus der Rede von Hape Kerkeling anlässlich der Befreiung des KZ Buchenwalds vor 81 Jahren im April dieses Jahres, der gesagt hatte: „Demokratie ist kein Geschenk, das man einmal erhält und dann besitzt; sie ist ein Versprechen, das jede Generation aufs Neue gegen die Bequemlichkeit des Wegsehens verteidigen muss.“ Von Angern mahnte zur Achtung von Verfassung und Landesverfassungsgericht. „Es geht nicht um Macht und es geht nicht darum, recht zu haben.“ Alle stünden in der Pflicht, mit dem Vorgefundenen verantwortungsbewusst umzugehen.
Mit dem Einzug der AfD in den Landtag habe die parlamentarische Kultur sehr gelitten, kritisierte von Angern. Das mag auch an der Zunahme von Konflikten weltweit und in der Gesellschaft liegen, aber „gerade dann steigt unsere Verantwortung für den Umgang miteinander“. Die 49-Jährige kritisierte, dass auch im Landtag politische Gegner entmenschlicht, niedergebrüllt oder würdelos gestellt würden: „Wir sind Vorbild, im Guten wie im Schlechten.“ Zugleich hob sie die historische Verantwortung des Parlaments mit Blick auf die nationalsozialistische Diktatur, die DDR und die friedliche Revolution hervor.
Zudem zitierte sie aus der Rede von Hape Kerkeling anlässlich der Befreiung des KZ Buchenwalds vor 81 Jahren im April dieses Jahres, der gesagt hatte: „Demokratie ist kein Geschenk, das man einmal erhält und dann besitzt; sie ist ein Versprechen, das jede Generation aufs Neue gegen die Bequemlichkeit des Wegsehens verteidigen muss.“ Von Angern mahnte zur Achtung von Verfassung und Landesverfassungsgericht. „Es geht nicht um Macht und es geht nicht darum, recht zu haben.“ Alle stünden in der Pflicht, mit dem Vorgefundenen verantwortungsbewusst umzugehen.
Ronny Hartmann/Pool via REUTERS
Hunderte Gegendemonstranten vor dem Magdeburger Landtag
Auf dem Domplatz vor dem Landtag versammeln sich seit dem Morgen Teilnehmerinnen und Teilnehmer einer Gegendemonstration. Mehr als 500 Menschen kamen noch vor Beginn der konstituierenden Sitzung zusammen. Das Bündnis „Solidarisches Magdeburg“ plante den Aktionstag gemeinsam mit weiteren Initiativen.
Der Protest richtet sich vor allem gegen die mögliche Wahl eines AfD-Landtagspräsidenten. Die Demonstrierenden lasen unter anderem laut aus dem Grundgesetz vor. Auch Abgeordnete von Linken und Grünen ergriffen das Wort.
Die Protestierenden betonten, dass die AfD in Sachsen-Anhalt vom Verfassungsschutz als gesichert rechtsextrem eingestuft sei. Das BSW als Unterstützer einer Wahl von AfD-Politikern könne künftig nicht mehr in Anspruch nehmen, antifaschistisch zu sein. Unter dem Applaus der Demonstranten forderte ein Redner die CDU-Abgeordneten auf, gegen die AfD-Kandidaten zu stimmen: „Enthaltung ist heute keine Haltung!“
Zu den Demonstranten auf dem Platz vor dem Landtag mischten sich auch mehrere AfD-Politiker, darunter Co-Fraktionschef Ulrich Siegmund, der sich im Dezember zum Ministerpräsidenten lassen will. Der Auftritt der AfD-Politiker wurde von Pfiffen begleitet.
Der Protest richtet sich vor allem gegen die mögliche Wahl eines AfD-Landtagspräsidenten. Die Demonstrierenden lasen unter anderem laut aus dem Grundgesetz vor. Auch Abgeordnete von Linken und Grünen ergriffen das Wort.
Die Protestierenden betonten, dass die AfD in Sachsen-Anhalt vom Verfassungsschutz als gesichert rechtsextrem eingestuft sei. Das BSW als Unterstützer einer Wahl von AfD-Politikern könne künftig nicht mehr in Anspruch nehmen, antifaschistisch zu sein. Unter dem Applaus der Demonstranten forderte ein Redner die CDU-Abgeordneten auf, gegen die AfD-Kandidaten zu stimmen: „Enthaltung ist heute keine Haltung!“
Zu den Demonstranten auf dem Platz vor dem Landtag mischten sich auch mehrere AfD-Politiker, darunter Co-Fraktionschef Ulrich Siegmund, der sich im Dezember zum Ministerpräsidenten lassen will. Der Auftritt der AfD-Politiker wurde von Pfiffen begleitet.
Rausch gleichzeitig Landtagspräsident und Generalsekretär? Für die AfD kein Problem
Wird AfD-Politiker Tobias Rausch später gewählt, wird er eine künftig eine Doppelrolle einnehmen: als Landtagspräsident von Sachsen-Anhalt und als Generalsekretär seiner Partei. Letzteres will er auch künftig bleiben. Für den AfD-Spitzenkandidaten Ulrich Siegmund kein Problem, wie er dem Deutschlandfunk sagte: Das seien „zwei getrennte Paar Schuhe“. Rausch habe Charaktereigenschaften, die ihn für beide Ämter qualifizieren würden. „Für uns ist ganz wichtig, dass diese beiden Funktionen voneinander getrennt sind.“
Kritiker sehen hingegen einen Interessenkonflikt, weil das Amt des Landtagspräsidenten auf Neutralität und politischen Ausgleich zwischen den Fraktionen ausgerichtet ist – und zur Aufgabe des Generalsekretärs aber die Attacke auf die Gegner gehört. Neben Rausch könnte es auch bei Wissenschaftsminister Armin Willingmann zumindest zeitweise zu einer Ämter-Doppelung kommen; die SPD hat ihn als Landtagsvizepräsident vorgeschlagen. Dessen Wahl gilt jedoch als höchst ungewiss. Die AfD stellt eine Wahl Willingmanns eben aufgrund dessen Doppelrolle infrage, ebenso das BSW, das diese Bedenken bei der Wahl Rauschs nicht hat.
Wie gut Rausch seine zwei Rollen wirklich trennen kann, diese Frage könnte sich zum Beispiel bei möglichen Neuwahlen stellen. Ulrich Siegmund hat angekündigt, sich im Dezember nur im ersten Wahlgang anzutreten: „Wenn ich keine Mehrheit finden würde, dann wäre es natürlich schwer vermittelbar, dass ich dann als Ulrich Siegmund hier stabil weiterregieren würde.“ Für diesen Fall schließt AfD-Mann Rausch schon jetzt eine Neuwahl in Sachsen-Anhalt nicht aus: „Wenn wir im ersten Wahlgang keine Mehrheit haben, haben wir auch auf die Dauer der Periode keine Mehrheit – dann ist es vom Parlament nicht gewollt, dass wir regieren“, sagte Rausch in der RTL/ntv-Sendung „Frühstart“. Die AfD könne dann darüber nachdenken, das Parlament aufzulösen oder die Verantwortung „an andere Parteien zu stellen“.
Kritiker sehen hingegen einen Interessenkonflikt, weil das Amt des Landtagspräsidenten auf Neutralität und politischen Ausgleich zwischen den Fraktionen ausgerichtet ist – und zur Aufgabe des Generalsekretärs aber die Attacke auf die Gegner gehört. Neben Rausch könnte es auch bei Wissenschaftsminister Armin Willingmann zumindest zeitweise zu einer Ämter-Doppelung kommen; die SPD hat ihn als Landtagsvizepräsident vorgeschlagen. Dessen Wahl gilt jedoch als höchst ungewiss. Die AfD stellt eine Wahl Willingmanns eben aufgrund dessen Doppelrolle infrage, ebenso das BSW, das diese Bedenken bei der Wahl Rauschs nicht hat.
Wie gut Rausch seine zwei Rollen wirklich trennen kann, diese Frage könnte sich zum Beispiel bei möglichen Neuwahlen stellen. Ulrich Siegmund hat angekündigt, sich im Dezember nur im ersten Wahlgang anzutreten: „Wenn ich keine Mehrheit finden würde, dann wäre es natürlich schwer vermittelbar, dass ich dann als Ulrich Siegmund hier stabil weiterregieren würde.“ Für diesen Fall schließt AfD-Mann Rausch schon jetzt eine Neuwahl in Sachsen-Anhalt nicht aus: „Wenn wir im ersten Wahlgang keine Mehrheit haben, haben wir auch auf die Dauer der Periode keine Mehrheit – dann ist es vom Parlament nicht gewollt, dass wir regieren“, sagte Rausch in der RTL/ntv-Sendung „Frühstart“. Die AfD könne dann darüber nachdenken, das Parlament aufzulösen oder die Verantwortung „an andere Parteien zu stellen“.
Blick in den Landtag vor dem Start der konstituierenden Sitzung. . Sean Gallup/Getty Images
Neue Sitzordnung: AfD in der Mitte
Neu im Landtag und anders als in sämtlichen anderen Parlamenten ist die Sitzordnung: Die 39 Abgeordneten der AfD sitzen nicht rechts, sondern in der Mitte. Vom Rednerpult gesehen rechts von der AfD wird die CDU-Fraktion Platz nehmen. Auf der anderen Seite der Rechtsextremen werden die fünf Abgeordneten des BSW sitzen, das sich jetzt Bündnis Soziale Gerechtigkeit und Wirtschaftliche Vernunft nennt.
Die Plätze von Ulrich Siegmund und Tobias Rausch. . Tim Frehler
Tobias Rausch will erster AfD-Landtagspräsident werden
Dass der parlamentarische Geschäftsführer der AfD, Tobias Rausch, zum Landtagspräsidenten gewählt werden wird, gilt als nahezu ausgemacht. Seine Fraktion hat sich einstimmig darauf verständigt, ihn als Kandidaten vorzuschlagen. Und das BSW hat angekündigt, einen AfD-Politiker mitzuwählen. Somit hätte Rausch eine Mehrheit und würde als erster AfD-Politiker einem Landesparlament vorstehen.
Gewählt werden bei der konstituierenden Sitzung am Dienstag auch zwei Vizepräsidenten für das Präsidium: Die CDU schickt den Bildungspolitiker Carsten Borchert ins Rennen. Die SPD hat Sachsen-Anhalts Wissenschaftsminister Armin Willingmann für das Amt vorgeschlagen.
Gewählt werden bei der konstituierenden Sitzung am Dienstag auch zwei Vizepräsidenten für das Präsidium: Die CDU schickt den Bildungspolitiker Carsten Borchert ins Rennen. Die SPD hat Sachsen-Anhalts Wissenschaftsminister Armin Willingmann für das Amt vorgeschlagen.
Spannender Tagesordnungspunkt: Wahl der Landtagsvizepräsidenten
Zentraler Punkt auf der Tagesordnung heute: die Wahl des Landtagspräsidenten. Es gilt als ausgemacht, dass der 35-jährige Immobilienkaufmann Tobias Rausch von der AfD gewählt werden wird.
Spannender wird es hingegen bei der Wahl der Landtagsvizepräsidenten. Aus der CDU bewirbt sich der Landtagsabgeordnete Carsten Borchert. Die SPD schickt hierfür den derzeitigen Minister für Wissenschaft, Energie, Klimaschutz und Umwelt, Armin Willingmann ins Rennen. Weil Willingmann aber noch im Regierungsamt ist, will ihn das BSW nicht wählen. Gut möglich, dass er wegen dieser Doppelfunktion auch mit Nein-Stimmen aus anderen Fraktionen rechnen muss. Ob Willingmann gewählt wird, ist daher höchst ungewiss.
Die AfD, die in Sachsen-Anhalt vom Verfassungsschutz als gesichert rechtsextrem eingestuft ist, erhebt neben dem Amt des Landtagspräsidenten auch Anspruch auf einen der Vizepräsidenten. Dafür muss jedoch die Geschäftsordnung des Landtages gewählt werden. Bewerben wird sich für die AfD der Hardliner und Russlandfreund Hans-Thomas Tillschneider. Seine Wahl ist jedoch ebenso äußerst fraglich. Die stellvertretende Fraktionschefin des BSW, Claudia Wittig, sagte am Montag: „Wir werden Hans-Thomas Tillschneider nicht zum Parlamentsvize wählen.“ Tillschneider sei für ihre Fraktion „kein tragbarer Kandidat.“
Scheitern die Bewerbungen, ist offen, wie der Landtag verfahren wird. Es wird also spannend.
Spannender wird es hingegen bei der Wahl der Landtagsvizepräsidenten. Aus der CDU bewirbt sich der Landtagsabgeordnete Carsten Borchert. Die SPD schickt hierfür den derzeitigen Minister für Wissenschaft, Energie, Klimaschutz und Umwelt, Armin Willingmann ins Rennen. Weil Willingmann aber noch im Regierungsamt ist, will ihn das BSW nicht wählen. Gut möglich, dass er wegen dieser Doppelfunktion auch mit Nein-Stimmen aus anderen Fraktionen rechnen muss. Ob Willingmann gewählt wird, ist daher höchst ungewiss.
Die AfD, die in Sachsen-Anhalt vom Verfassungsschutz als gesichert rechtsextrem eingestuft ist, erhebt neben dem Amt des Landtagspräsidenten auch Anspruch auf einen der Vizepräsidenten. Dafür muss jedoch die Geschäftsordnung des Landtages gewählt werden. Bewerben wird sich für die AfD der Hardliner und Russlandfreund Hans-Thomas Tillschneider. Seine Wahl ist jedoch ebenso äußerst fraglich. Die stellvertretende Fraktionschefin des BSW, Claudia Wittig, sagte am Montag: „Wir werden Hans-Thomas Tillschneider nicht zum Parlamentsvize wählen.“ Tillschneider sei für ihre Fraktion „kein tragbarer Kandidat.“
Scheitern die Bewerbungen, ist offen, wie der Landtag verfahren wird. Es wird also spannend.
Tobias Rausch von der AfD bewirbt sich um das Amt des Landtagspräsidenten. Tim Frehler, Magdeburg
Großes Interesse der Medien
Das mediale Interesse an der konstituierenden Sitzung ist groß. Auch die ZDF-Satiriker von der heute-Show sind mit einem Team in den Landtag gekommen.
Alterspräsidentin Eva von Angern wird die Sitzung eröffnen
Die Wahl des Landtagspräsidenten ist Punkt 8 der Tagesordnung, vorher eröffnet die Alterspräsidentin Eva von Angern (Linke) die Sitzung. Von Angern stellt die Beschlussfähigkeit des Landtags fest, es wird über die Tagesordnung und die vorläufige Geschäftsordnung abgestimmt. Außerdem werden Schriftführer gewählt und der Petitionsausschuss gebildet.
AfD hat eine neue Sitzordnung in Magdeburg erkämpft: in der Mitte
Seit der Frankfurter Nationalversammlung 1848 ist es Tradition, dass die konservativen Fraktionen – vom Rednerpult aus betrachtet – rechts im Parlamentsrund Platz nehmen, die sozialdemokratischen, kommunistischen und sozialistischen auf der linken Seite. So ist es im Bundestag, so ist es in allen Landtagen, so war es bisher auch in Magdeburg.
Von Dienstag an aber wird die AfD nicht mehr ganz rechts sitzen, sondern in der Mitte des Plenarsaals. Stattdessen rücken die acht Abgeordneten der Grünen an den rechten Rand, daneben sortieren sich die CDUler ein, in der Mitte dann AfD und BSW, links neben ihr SPD und Linke. Die Botschaft ist deutlich: Die AfD sieht sich als neues Zentrum.
Wie die AfD in Magdeburg jetzt schon mit ihrer Macht im Landtag umgeht, darüber berichten SZ-Korrespondenten Tim Frehler und Iris Mayer:
Von Dienstag an aber wird die AfD nicht mehr ganz rechts sitzen, sondern in der Mitte des Plenarsaals. Stattdessen rücken die acht Abgeordneten der Grünen an den rechten Rand, daneben sortieren sich die CDUler ein, in der Mitte dann AfD und BSW, links neben ihr SPD und Linke. Die Botschaft ist deutlich: Die AfD sieht sich als neues Zentrum.
Wie die AfD in Magdeburg jetzt schon mit ihrer Macht im Landtag umgeht, darüber berichten SZ-Korrespondenten Tim Frehler und Iris Mayer:
Sachsen-Anhalt und die AfD: Jetzt geht‘s um die Demokratie
Mit der konstituierenden Sitzung im Landtag von Sachsen-Anhalt diesen Dienstag wird sich zeigen, wie die Partei mit Macht umgeht. Und auch, ob der Rechtsstaat der AfD seinen Stempel aufdrücken wird oder doch eher die AfD dem Rechtsstaat.
www.sueddeutsche.de
Plenarsaal des Landtags in Magdeburg
Kurz vor 9 Uhr ist der Plenarsaal noch leer. Auf den Tischen der Abgeordneten steht das Handbuch für parlamentarische Praxis.
Iris Mayer, Magdeburg