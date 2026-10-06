Rausch gleichzeitig Landtagspräsident und Generalsekretär? Für die AfD kein Problem

Wird AfD-Politiker Tobias Rausch später gewählt, wird er eine künftig eine Doppelrolle einnehmen: als Landtagspräsident von Sachsen-Anhalt und als Generalsekretär seiner Partei. Letzteres will er auch künftig bleiben. Für den AfD-Spitzenkandidaten Ulrich Siegmund kein Problem, wie er dem Deutschlandfunk sagte: Das seien „zwei getrennte Paar Schuhe“. Rausch habe Charaktereigenschaften, die ihn für beide Ämter qualifizieren würden. „Für uns ist ganz wichtig, dass diese beiden Funktionen voneinander getrennt sind.“



Kritiker sehen hingegen einen Interessenkonflikt, weil das Amt des Landtagspräsidenten auf Neutralität und politischen Ausgleich zwischen den Fraktionen ausgerichtet ist – und zur Aufgabe des Generalsekretärs aber die Attacke auf die Gegner gehört. Neben Rausch könnte es auch bei Wissenschaftsminister Armin Willingmann zumindest zeitweise zu einer Ämter-Doppelung kommen; die SPD hat ihn als Landtagsvizepräsident vorgeschlagen. Dessen Wahl gilt jedoch als höchst ungewiss. Die AfD stellt eine Wahl Willingmanns eben aufgrund dessen Doppelrolle infrage, ebenso das BSW, das diese Bedenken bei der Wahl Rauschs nicht hat.



Wie gut Rausch seine zwei Rollen wirklich trennen kann, diese Frage könnte sich zum Beispiel bei möglichen Neuwahlen stellen. Ulrich Siegmund hat angekündigt, sich im Dezember nur im ersten Wahlgang anzutreten: „Wenn ich keine Mehrheit finden würde, dann wäre es natürlich schwer vermittelbar, dass ich dann als Ulrich Siegmund hier stabil weiterregieren würde.“ Für diesen Fall schließt AfD-Mann Rausch schon jetzt eine Neuwahl in Sachsen-Anhalt nicht aus: „Wenn wir im ersten Wahlgang keine Mehrheit haben, haben wir auch auf die Dauer der Periode keine Mehrheit – dann ist es vom Parlament nicht gewollt, dass wir regieren“, sagte Rausch in der RTL/ntv-Sendung „Frühstart“. Die AfD könne dann darüber nachdenken, das Parlament aufzulösen oder die Verantwortung „an andere Parteien zu stellen“.