Fraktionschef bestreitet BSW-Stimmen für Tillschneider

Der Fraktionsvorsitzende des BSW in Sachsen-Anhalt, Thomas Schulze, hat ausgeschlossen, dass seine Partei für einen Vize-Landtagspräsidenten von der AfD gestimmt hat. „Unsere fünf Abgeordneten haben definitiv nicht Herrn Tillschneider gewählt“, sagte Schulze der Deutschen Presse-Agentur. Hans-Thomas Tillschneider war mit 44 Ja-Stimmen zum Vize-Landtagspräsidenten gewählt worden. Genau so viele Stimmen haben AfD und BSW im Landtag von Sachsen-Anhalt.

Bei der Wahl des Landtagspräsidenten von der AfD hatte das BSW angekündigt, für den AfD-Politiker Tobias Rausch zu stimmen. Tillschneider als Vize-Präsident sah das BSW im Vorfeld hingegen aufgrund dessen Haltung beim Thema Rüstung kritisch.