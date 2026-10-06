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Sachsen-AnhaltEin Meilenstein für die AfD auf dem Weg zur Macht

Lesezeit: 6 Min.

Der künftige Landtagspräsident Tobias Rausch und der Ministerpräsident in spe, AfD-Spitzenkandidat Ulrich Siegmund, bei der ersten Sitzung des neu gewählten Parlaments in Magdeburg.
Der künftige Landtagspräsident Tobias Rausch und der Ministerpräsident in spe, AfD-Spitzenkandidat Ulrich Siegmund, bei der ersten Sitzung des neu gewählten Parlaments in Magdeburg.
Sean Gallup/Getty Images

Die konstituierende Sitzung des Magdeburger Landtags gerät zur Machtdemonstration der AfD. Die Partei stellt jetzt einen Landtagspräsidenten – und setzt auch noch einen Hardliner als Vize durch.

Von Tim Frehler und Iris Mayer, Magdeburg

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Es sind nur fünf Meter, die Tobias Rausch von seiner neuen Rolle trennen. Am Dienstagmittag sitzt der 35-Jährige in der ersten Reihe seiner AfD-Fraktion, als Alterspräsidentin Eva von Angern (Linke) im Magdeburger Landtag das Wahlergebnis verkündet. 48 der 82 anwesenden Abgeordneten haben Rausch kurz vor 13 Uhr zum Landtagspräsidenten gewählt. Rausch ist jetzt protokollarisch der erste Mann im Staat, Chef der Landtagsverwaltung und Repräsentant des Parlamentes nach innen wie außen. Die Alterspräsidentin gratuliert ihm und fragt, ob er die Wahl annimmt. „Jawoll, ich nehme die Wahl an“, sagt der 35-Jährige.

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