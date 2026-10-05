Normalerweise sind es Festtage der Demokratie, wenn sich gewählte Parlamente zu ihrer ersten Sitzung in neuer Zusammensetzung treffen. Wenn allerdings an diesem Dienstag der Magdeburger Landtag zu seiner konstituierenden Sitzung zusammenkommt, wird vieles anders sein als bisher. Die Sitzordnung der Parteien hat sich verändert, auf dem Domplatz vor dem Parlament werden Demonstrationen erwartet – und zum ersten Mal in der Geschichte der Bundesrepublik dürfte ein Mitglied einer vom Verfassungsschutz als rechtsextremistisch eingestuften Landespartei zum Landtagspräsidenten gewählt werden. Die wichtigsten Fragen und Antworten im Überblick:
Sachsen-AnhaltNeue Sitzordnung im Parlament und erster Chefsessel für die AfD
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In Magdeburg konstituiert sich der neue Landtag. Für den Wahlsieger AfD ist es der erste Schritt zur Macht. Antworten auf die wichtigsten Fragen.
Von Tim Frehler und Iris Mayer, Magdeburg
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