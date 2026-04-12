Die katholische und die evangelischen Kirchen in Sachsen-Anhalt haben das Wahlprogramm der AfD scharf kritisiert. Die am Samstag vorgestellten Positionen der Partei sind nach Ansicht der leitenden Geistlichen des Bistums Magdeburg, der evangelischen Kirche in Mitteldeutschland und der evangelischen Landeskirche Anhalts „nicht mit dem christlichen Menschenbild vereinbar“. In Sachsen-Anhalt wird am 6. September ein neuer Landtag gewählt. „Als Christinnen und Christen glauben wir an die von Gott gegebene Gleichwertigkeit und die unantastbare Würde jedes einzelnen Menschen“, hieß es in einer Erklärung. Das AfD-Programm setze hingegen auf Abwertung und Ausgrenzung, so die leitenden Geistlichen. Weiter bezeichneten sie das Wahlprogramm als einen „Angriff auf die offene Gesellschaft und den sozialen Frieden im Land“.