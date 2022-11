Der ehemalige sachsen-anhaltische Finanzminister Jens Bullerjahn (SPD) ist tot. Der 60-Jährige starb am Samstag in einem Krankenhaus, wie ein Regierungssprecher und Bullerjahns früherer Staatssekretär Jörg Felgner bestätigten. Der in Halle geborene Bullerjahn () war von 2006 bis 2016 Finanzminister in Sachsen-Anhalt. Von 2006 bis 2007 war er Vize- Bundesvorsitzender der SPD. In einem Interview mit der Mitteldeutschen Zeitung hatte der SPD-Politiker in diesem Jahr öffentlich gemacht, dass er an der seltenen Nervenkrankheit ALS leidet. Dabei handelt es sich um eine nicht heilbare Erkrankung des Nervensystems. Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) würdigte seinen früheren Kabinettskollegen als einen Politiker, "der dieses Land entscheidend geprägt hat". Die SPD Sachsen-Anhalt sprach vom Verlust eines "profilierten Politikers und Freundes mit wachem Geist und Engagementfreude für Sachsen-Anhalt".