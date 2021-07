Die Angreifer auf die Computersysteme der Landkreisverwaltung Anhalt-Bitterfeld haben nach Angaben des Landeskriminalamts (LKA) in Sachsen-Anhalt ein Lösegeld gefordert. Zur genauen Höhe des verlangten Betrags machte ein LKA-Sprecher keine Angaben. Nicht selten bewegten sich solche Lösegeldforderungen in sechs- oder siebenstelliger Höhe. Bei dem Cyberangriff vergangene Woche waren Server des Landkreises mit sogenannter Ransomware infiziert worden. Damit wurden Daten dann verschlüsselt. Die Quelle der Infektion ist unklar. In Anhalt-Bitterfeld wurden nach dem Angriff alle kritischen Systeme vom Netz getrennt. Der Landkreis hatte den Katastrophenfall ausgerufen.