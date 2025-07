Als das Amtsgericht Höxter sich 1996 mit einem Mann zu befassen hatte, der betrunken im Straßenverkehr gefahren war, hieß es im Urteil: „Im Auto tat es duften, wie in einer Destille. Die Blutprobe ergab 1,1 Promille. Das ist eine fahrlässige Trunkenheitsfahrt. Eine Straftat, und mag es auch klingen hart.“ Und zu der heiklen Frage der gerechten Strafe, für den Täter sehr wichtig: „Der Angeklagte sagt, den Richter zu rühren: ‚Das wird mir in Zukunft nicht wieder passieren!‘ Jedoch es muss eine Geldstrafe her, weil der Angeklagte gesündigt, nicht schwer.“ (Aktenzeichen 8 Cs 47 Js 655/95)