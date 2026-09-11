Wird es der AfD in Sachsen-Anhalt gelingen, über die Schwelle einer Mehrheit zu kommen, übernimmt sie das erste Mal in Deutschland eine exekutive Macht.

Diese Wahlentscheidung der Bürgerinnen und Bürger müsse man akzeptieren, findet Frauke Brosius-Gersdorf, Professorin für Öffentliches Recht an der Universität Potsdam und SZ-Kolumnistin. Sie mahnt der Gleichberechtigung aller Parteien, solange sie erlaubt sind.

Wenn die AfD mit Abstand die meisten Stimmen im Land Sachsen-Anhalt erzielt hat, dann stehen ihr einfach auch bestimmte verfassungsrechtliche Rechte zu. Frauke Brosius-Gersdorf im Podcast

In dieser Folge diskutiert Ronen Steinke mit Brosius-Gersdorf über die Gefahr, die Sachsen-Anhalt jetzt in den Bereichen Bildung, Justiz und Polizei droht.

Das Gespräch können Sie auch als Videopodcast auf Youtube anschauen.

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Jeden zweiten Freitag erscheint eine Folge von „Ronen Steinke“. Alle Folgen jetzt mit SZ Plus hören auf SZ.de oder auf Spotify.

Host: Ronen Steinke

Redaktion: Annabell Burkhardt

Produktion: Carolin Lenk

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