Eigentlich wollte sich das CDU-Präsidium Ende August zur Klausur in Sachsen-Anhalt treffen, um den Wahlkampf zu unterstützen. Daraus wird nun nichts – auf Bitten der Landespartei.

An diesem Samstag beginnt für Friedrich Merz gut 150 Kilometer vom Kanzleramt entfernt die voraussichtlich wichtigste Phase des Jahres. Im Van der Valk Resort Linstow ist die CDU Mecklenburg-Vorpommern zum Landesparteitag zusammengekommen – der Kanzler will vorbeischauen und eine Rede halten. Eine Woche später treffen sich auch die Christdemokraten in Sachsen-Anhalt zum Parteitag. In beiden Bundesländern wird im September gewählt. Und in beiden rangiert die AfD weit vor der Union.