An diesem Samstag beginnt für Friedrich Merz gut 150 Kilometer vom Kanzleramt entfernt die voraussichtlich wichtigste Phase des Jahres. Im Van der Valk Resort Linstow ist die CDU Mecklenburg-Vorpommern zum Landesparteitag zusammengekommen – der Kanzler will vorbeischauen und eine Rede halten. Eine Woche später treffen sich auch die Christdemokraten in Sachsen-Anhalt zum Parteitag. In beiden Bundesländern wird im September gewählt. Und in beiden rangiert die AfD weit vor der Union.
CDU vor den LandtagswahlenMerz soll nicht nach Magdeburg kommen
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Eigentlich wollte sich das CDU-Präsidium Ende August zur Klausur in Sachsen-Anhalt treffen, um den Wahlkampf zu unterstützen. Daraus wird nun nichts – auf Bitten der Landespartei.
Von Iris Mayer und Robert Roßmann
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