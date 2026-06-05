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CDU vor den LandtagswahlenMerz soll nicht nach Magdeburg kommen

Lesezeit: 3 Min.

Nur noch 24 Prozent glauben, dass die Unionsparteien geschlossen hinter ihm stehen: Bundeskanzler Friedrich Merz und die CDU haben schwierige Landtagswahlkämpfe vor sich.
Nur noch 24 Prozent glauben, dass die Unionsparteien geschlossen hinter ihm stehen: Bundeskanzler Friedrich Merz und die CDU haben schwierige Landtagswahlkämpfe vor sich. Chris Emil Janßen/Imago

Eigentlich wollte sich das CDU-Präsidium Ende August zur Klausur in Sachsen-Anhalt treffen, um den Wahlkampf zu unterstützen. Daraus wird nun nichts – auf Bitten der Landespartei.

Von Iris Mayer und Robert Roßmann

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An diesem Samstag beginnt für Friedrich Merz gut 150 Kilometer vom Kanzleramt entfernt die voraussichtlich wichtigste Phase des Jahres. Im Van der Valk Resort Linstow ist die CDU Mecklenburg-Vorpommern zum Landesparteitag zusammengekommen – der Kanzler will vorbeischauen und eine Rede halten. Eine Woche später treffen sich auch die Christdemokraten in Sachsen-Anhalt zum Parteitag. In beiden Bundesländern wird im September gewählt. Und in beiden rangiert die AfD weit vor der Union.

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