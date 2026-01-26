Die Lage ist ernst, doch Sven Schulze ist nicht hoffnungslos. Er sei sich sicher, dass die Wahlergebnisse im September andere sein würden als die aktuellen Umfragen, sagt der Mann, der am Mittwoch zum Ministerpräsidenten von Sachsen-Anhalt gewählt werden will.
Wahlen in Sachsen-AnhaltUnderdog mit Amtsbonus
Lesezeit: 3 Min.
Sven Schulze soll die rechtsextreme AfD in Sachsen-Anhalt von der Macht fernhalten, deswegen wollen ihn CDU, SPD und FDP diese Woche zum Ministerpräsidenten wählen. Wer ist der Mann?
Von Iris Mayer, Leipzig
Brandmauerdebatte:Kein Grund zu verzweifeln
Fünf Landtagswahlen stehen in diesem Jahr an, und die AfD wird die Union weiter in Bedrängnis bringen – wenn nicht ein Gegenmittel hilft, das gerade in Berlin erprobt wird. Eine Vorschau auf das politische Jahr 2026.
