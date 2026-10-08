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Sachsen-AnhaltCDU-Abgeordnete fordern Sven Schulze zum Rücktritt auf

Lesezeit: 2 Min.

Sven Schulze ist als geschäftsführender Ministerpräsident weiter im Amt – und hatte sich nach dem Wahldebakel den Fraktionsvorsitz gesichert.
Sven Schulze ist als geschäftsführender Ministerpräsident weiter im Amt – und hatte sich nach dem Wahldebakel den Fraktionsvorsitz gesichert.
Foto: Ronny Hartmann, IMAGO

„Erst wenn der Dorn aus der Wunde ist, kann sie heilen“: Der Fraktionschef der CDU gerät immer stärker unter Druck. Mit ihm sei nach der verlorenen Wahl kein Neuanfang möglich, heißt es in den eigenen Reihen.

Von Tim Frehler und Iris Mayer, Berlin/Leipzig

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In der CDU Sachsen-Anhalt wächst der Druck auf Noch-Ministerpräsident und Fraktionschef Sven Schulze. Aus den Reihen der Fraktion gibt es inzwischen erste Rücktrittsforderungen. „Sven Schulze muss sein Amt als Fraktionschef am Dienstag zur Verfügung stellen. Erst wenn der Dorn aus der Wunde ist, kann sie heilen“, sagt ein CDU-Landtagsabgeordneter am Donnerstag im Gespräch mit der Süddeutschen Zeitung. Ein anderer erklärt, die konstituierende Sitzung des Landtages am Dienstag habe gezeigt, „dass Schulze die Fraktion nicht im Griff hat. Mit ihm wird diese Fraktion nicht mehr geeint werden können“.

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