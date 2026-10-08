„Erst wenn der Dorn aus der Wunde ist, kann sie heilen“: Der Fraktionschef der CDU gerät immer stärker unter Druck. Mit ihm sei nach der verlorenen Wahl kein Neuanfang möglich, heißt es in den eigenen Reihen.

In der CDU Sachsen-Anhalt wächst der Druck auf Noch-Ministerpräsident und Fraktionschef Sven Schulze. Aus den Reihen der Fraktion gibt es inzwischen erste Rücktrittsforderungen. „Sven Schulze muss sein Amt als Fraktionschef am Dienstag zur Verfügung stellen. Erst wenn der Dorn aus der Wunde ist, kann sie heilen“, sagt ein CDU-Landtagsabgeordneter am Donnerstag im Gespräch mit der Süddeutschen Zeitung. Ein anderer erklärt, die konstituierende Sitzung des Landtages am Dienstag habe gezeigt, „dass Schulze die Fraktion nicht im Griff hat. Mit ihm wird diese Fraktion nicht mehr geeint werden können“.