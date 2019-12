Das Landtagsgebäude in Magdeburg: In der Regierungskoalition üben SPD und Grüne starke Kritik an der CDU.

Ein CDU-Politiker, der als Ordner bei einer Demo von Rechtsextremisten teilgenommen hat, sorgt in der Magdeburger Regierungskoalition für Unruhe: Robert Möritz ist Beisitzer im Kreisvorstand der CDU Anhalt-Bitterfeld. Wie er mittlerweile eingeräumt hat, war er im Jahr 2011 auf einer rechtextremen Demonstration in Halle tätig.

Bereits am Mittwoch waren in sozialen Medien entsprechende Bilder aufgetaucht, die Möritz als Ordner bei der Demo zeigen sollen. Der CDU-Politiker hatte zunächst erklärt, er sei "zu keiner Zeit als Ordner für eine links- oder rechtsextremistische Organisation" tätig gewesen. Auf einer Sondersitzung des Kreisvorstands am Freitag räumte er dann einer Mitteilung des Kreisverbandes zufolge aber ein, aus "falsch verstandener Loyalität" bei der Demo als Ordner gearbeitet zu haben.

Möritz ist auch Mitglied des umstrittenen Vereins Uniter

Er sei damals, mit 19, noch nicht gefestigt gewesen, die Arbeit auf der Demo sei ein Fehler gewesen. Auch räumte Möritz bereits am Donnerstag ein, Mitglied des umstrittenen Vereins Uniter zu sein. Sicherheitsbehörden prüfen derzeit Hinweise auf extremistische Bestrebungen des Vereins, zu dessen Gründern der unter Extremismus-Verdacht geratene ehemalige Bundeswehrsoldat Franco A. gehört.

...der CDU. Die müssten jetzt mal laut und unmissverständlich sagen: Jetzt ist Schluss mit dem ganzen Geflirte nach Rechtsaußen."

Der CDU-Kreisverband stimmte in der Sondersitzung gegen den Ausschluss von Möritz aus dem Gremium und aus der Partei. Die SPD in Sachsen-Anhalt warf dem Koalitionspartner CDU politische Orientierungslosigkeit vor: Seitdem Innenminister Holger Stahlknecht Vorsitzender ist, irrlichtere die CDU in Sachsen-Anhalt "immer verrückter durch das politische Niemandsland", erklärte SPD-Landeschef Burkhard Lischka. "Keiner hat offensichtlich die Zügel in der Hand, um einen vernünftigen Kurs zu halten", sagte der Sozialdemokrat. "Ich vermisse den Aufschrei der Anständigen in der CDU."

Auch die Grünen, die zusammen mit SPD und CDU im Magdeburger Landtag regieren, haben die Entscheidung, Möritz nicht aus der Partei auszuschließen, kritisiert.