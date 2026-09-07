Kanzler Friedrich Merz und Unionsfraktionschef Thorsten Frei hatten Müller für dessen Verhalten im Wahlkampf Vorwürfe gemacht. Müller hatte am 4. September im Politico-Podcast „Berlin Playbook“ gesagt, sollten die Umfrageergebnisse Wahlergebnisse werden, dann habe AfD-Spitzenkandidat Ulrich Siegmund einen Regierungsbildungsauftrag.



Ohne Müller beim Namen zu nennen, rügte CDU-Chef Merz dessen Agieren nach Sitzungen der Parteispitze öffentlich. Er habe in den Parteigremien darauf hingewiesen, „dass es niemand von uns verstanden hat, dass wenige Tage vor dem Wahltermin ein stellvertretender Vorsitzender der Bundestagsfraktion dem eigenen Spitzenkandidaten so in den Rücken fällt, wie das drei Tage vor der Wahl bis zum gestrigen Tag anhaltend geschehen ist“, sagte Merz vor Journalisten.



Unionsfraktionschef Frei sagte vor einer Sitzung der CDU/CSU-Abgeordneten im Bundestag auf die Journalistenfrage, ob die Rüge von Merz Konsequenzen für Müller in der Fraktion haben werde, man könne „immer über alles reden, man kann auch Gedankenspiele haben, die ich nicht teile“. Insbesondere dann, wenn man so etwas allerdings zwei Tage vor einer Landtagswahl tue, „dann ist es in höchstem Maße problematisch“.



Müller und Schulze gelten in der CDU nicht als besonders gute Parteifreunde. Er gehört dem Bundestag seit 2017 an. Auch vier Jahre später hatte er das Direktmandat im Wahlkreis Dessau-Wittenberg geholt. Ihn treibt die Sorge um, was mit der CDU geschieht, wenn sie weiter nach links rückt. Auch wenn der 37-Jährige die DDR nicht mehr bewusst erlebt hat, blickt sehr kritisch auf das SED-Regime und Die Linke. Bei der konstituierenden Sitzung des Bundestags 2025, die Alterspräsident Gregor Gysi von der Linken leitete, hielt er demonstrativ das Buch „Die Täter sind unter uns“ während dessen Rede nach oben.