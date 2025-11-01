Es ist kurz vor 12 Uhr mittags, als Sven Schulze mit einem riesigen Steuerrad auf der Bühne der Motorsport-Arena Oschersleben steht. Gerade haben ihn die Landesvertreter der CDU mit 91 Prozent zum Spitzenkandidaten für die Landtagswahl gewählt, Ministerpräsident Reiner Haseloff hat ihm das Symbol für die Nachfolge überreicht und gemeinsam mit ihm für die Fotografen posiert. Dann dreht Schulze allein das große Rad auf der hell ausgeleuchteten Bühne, er lächelt und sagt: „Selbstverständlich nehme ich die Wahl an“. Und er kündigt an: „Wir werden die Sieger sein.“ Dann verschwindet das Steuerrad neben der Bühne, es gibt langen, rhythmischen Applaus.