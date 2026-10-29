Knapp acht Wochen liegt die historische Wahlniederlage der CDU in Sachsen-Anhalt nun zurück. Mindestens so lange tobt ein interner Machtkampf in Partei und Fraktion . Vordergründig geht es um die Frage nach dem richtigen Umgang mit dem Wahlsieger AfD , aber es geht auch um persönliche Verletzungen, um Posten und Personal. Im Zentrum der Auseinandersetzung steht Sven Schulze, Spitzenkandidat zur Landtagswahl, amtierender Ministerpräsident, Noch-Parteichef und Fraktionsvorsitzender. Schulze hat sich jetzt in einem Brief an die CDU-Mitglieder im Land gewandt. Dort räumt er zum ersten Mal ausdrücklich eigene Fehler im Wahlkampf ein und begründet seinen überraschenden Griff nach dem Fraktionsvorsitz.

Schulze schreibt in dem Brief, der der Süddeutschen Zeitung vorliegt: „Wir haben die Stimmung im Land und das Ausmaß der Unzufriedenheit unterschätzt.“ Mit ihren Antworten habe die CDU zu wenige überzeugt. Als Landesvorsitzender und Spitzenkandidat trage er die Verantwortung für das 17,2-Prozent-Ergebnis. Als einzige persönliche Konsequenz führt Schulze an, beim Parteitag nicht wieder als Landesvorsitzender zu kandidieren. Doch die Kritik hatte sich vor allem daran entzündet, dass Schulze sich in einer Kampfabstimmung zwei Tage nach der verlorenen Landtagswahl den Fraktionsvorsitz sicherte.

Der Ex-Fraktionschef fordert seinen Nachfolger heraus

Auch wegen dieses Vorgehens hat seine Autorität gelitten: Die Entscheidung, den Plenarsaal zu verlassen, wenn sich AfD-Spitzenkandidat Ulrich Siegmund im Dezember zur Wahl stellt, um Ministerpräsident zu werden, sollte eigentlich ein Schritt sein, um die Geschlossenheit in den eigenen Reihen herzustellen. Doch dieses Manöver droht zu scheitern. Ex-Fraktionschef Guido Heuer hat angekündigt, im Plenarsaal zu bleiben. Am Dienstag forderte sein Kollege Marco Tullner, die Fraktion solle über den Plan noch einmal reden. Er wünsche sich, dass die 15 Abgeordneten „doch noch zu einer gemeinschaftlichen Position kommen“, sagte Tullner dem Redaktionsnetzwerk Deutschland.

Schulze räumt in seinem Brief ein, sein Griff nach dem Fraktionsvorsitz habe „Fragen und auch Kritik ausgelöst“. Er wolle sich dafür einsetzen, dass die Fraktion als starke Opposition Regierungshandeln kritisch prüfe. Genau diese Konstruktion ist aktuell heikel, schließlich ist Schulze als geschäftsführender Ministerpräsident und CDU-Fraktionsvorsitzender derzeit Regierungs- und Oppositionschef in Personalunion, müsste sich also selbst prüfen. Wie lange, hängt davon ab, wann Siegmund zum Ministerpräsidenten gewählt wird. Konkrete inhaltliche Vorhaben nennt Schulze in seiner Mail nicht. Auch die Frage, wie die Rolle der Fraktion unter einer AfD-Landesregierung aussehen soll, lässt er offen. Dafür verweist er auf die Stärke der CDU in der Kommunalpolitik. Landräte und Bürgermeister wüssten, was die Menschen bewege.

Das Problem sind die vielen Kompromisse. CDU-Kommunalpolitiker André Schröder

André Schröder ist einer dieser Kommunalpolitiker. Der 57-Jährige ist stellvertretender CDU-Landeschef und Landrat im Kreis Mansfeld-Südharz. Zuvor war er Landesfinanzminister und Fraktionschef im Landtag. Was die inhaltliche Ausrichtung seiner Partei anbelangt, sieht Schröder das Problem weniger im Programm als in dessen unzureichender Umsetzung: „An aufgeschriebenen Positionen fehlt es nicht. Aber die Menschen wollen es auch spüren. Das Problem sind die vielen Kompromisse, die uns aufgerieben haben“, sagt er der SZ.

In der Opposition sieht Schröder die Chance, Profil zurückzugewinnen: „Man hat etwas mit Ecken und Kanten, legt aber eine Decke drüber. Ist die Decke weg, sieht man die Kanten wieder.“ Dieses kantige Profil sei der Wunsch der CDU. Es gehe darum, „sich wieder selber zu spüren, Inhalte in Anträge zu gießen – ohne Weichspüler der Marke Koalition“. Doch wie soll das Profil aussehen? Es gehe um die „Wiederentdeckung dessen, was immer schon CDU war“. Drei Schlagworte nennt er: „Gerechtigkeit im Sinne von Fairness, von Chancengerechtigkeit“. Außerdem müsse es um die Rolle des „christlichen Menschenbildes in einem säkularen Staat“ gehen und darum, nur das zu regeln, „was geregelt werden muss“, sagt Schröder. „Im Zweifel für die Freiheit!“

Bleibt die Frage, wie man es mit der rechtsextremen AfD im Land halten soll: „Die CDU kann nicht sagen, mit der AfD reden wir per se nicht, weil das alles Extremisten sind“, sagt Schröder. „Bürgerliche Politik schließt Extremismus aus, aber es geht um eine inhaltliche Abgrenzung statt Ausgrenzung.“ Ausbuchstabieren werden das aber andere müssen, um den Parteivorsitz will sich Schröder nicht bewerben.

Noch-Landeschef Sven Schulze räumt ein, dass verlorenes Vertrauen nicht mit einem Brief, einem Parteitag oder einer guten Rede zurückzugewinnen sei, schreibt er den gut 5000 CDU-Mitgliedern. Er wolle aber aus Fehlern lernen. Kritik oder Anregungen nehme er gern per Mail entgegen.