Sachsen-Anhalt Drachentöter gesucht 29. Juli 2025, 14:48 Uhr | Lesezeit: 4 Min. |

„Platz für große Pläne“: Ministerpräsident Haseloff (li.), Bundeswirtschaftsministerin Reiche und Wirtschaftsminister Schulze im Chemiepark Leuna. (Foto: Christian Mang/REUTERS)

Die rechtsextreme AfD will in Sachsen-Anhalt zum ersten Mal regieren. Viele sehen in Ministerpräsident Reiner Haseloff den Einzigen, der das verhindern könnte. Tritt er noch einmal an? Eine Spurensuche im Chemiepark Leuna.

Von Iris Mayer, Leuna

