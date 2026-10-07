Zum Hauptinhalt springen

Sachsen-AnhaltMerz hat ein neues AfD-Problem

Lesezeit: 3 Min.

Als CDU-Vorsitzender hat Merz wiederholt darauf gepocht, dass der Unvereinbarkeitsbeschluss zu Koalitionen und ähnlichen Formen der Zusammenarbeit mit der AfD einzuhalten sei .
Als CDU-Vorsitzender hat Merz wiederholt darauf gepocht, dass der Unvereinbarkeitsbeschluss zu Koalitionen und ähnlichen Formen der Zusammenarbeit mit der AfD einzuhalten sei .
Foto: Annegret Hilse/REUTERS

Die SPD fürchtet, dass die mutmaßlichen CDU-Abweichler nun auch Ulrich Siegmund zum Ministerpräsidenten wählen könnten – und fordert ein Einschreiten des Kanzlers. Die Union wirkt verunsichert.

Von Daniel Brössler und Georg Ismar, Berlin

SZ bei Google bevorzugen

Die erstmalige Wahl eines AfD-Politikers zum Präsidenten eines deutschen Landesparlaments beschert der Koalition aus Union und SPD ein neues Krisenthema. Die Sozialdemokraten warnen davor, dass vier mögliche Abweichler aus der CDU in Sachsen-Anhalt nun auch Ulrich Siegmund bei der im Dezember geplanten Wahl zum ersten AfD-Ministerpräsidenten der Bundesrepublik machen könnten. Auch in der Union steigt die Nervosität.

Zur SZ-Startseite

Demokratie in Gefahr
:Was tun gegen die „blaue Welle“?

Demokratieverteidiger fordern in ihren Büchern Widerstand, Vernetzung und Geduld. Vier Beispiele zwischen To-do-Listen und Aha-Erlebnis.

SZ PlusRezension von Tanjev Schultz

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Exklusive Gutscheine für SZ-Abonnenten:

Zur SZ-Startseite