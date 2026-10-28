Die sachsen-anhaltische CDU -Landtagsfraktion ringt nach der verlorenen Landtagswahl weiter um ihren Umgang mit der rechtsextremen AfD . Nach der Wahl des AfD-Politikers Tobias Rausch zum Landtagspräsidenten Anfang Oktober – mutmaßlich auch mit Stimmen der CDU – wurde den Abgeordneten in der CDU-Fraktionssitzung eine eidesstattliche Versicherung vorgelegt, wie mehrere CDU-Landtagsabgeordnete der Süddeutschen Zeitung bestätigten.

Darin sollten die Mandatsträger erklären, „weder belastbare Absprachen mit Vertretern der AfD zur Wahl am 6. Oktober 2026 und darüber hinaus getroffen“ noch für die beiden AfD-Politiker Rausch und Hans-Thomas Tillschneider, Landtagsvizepräsident, gestimmt zu haben. Weiter heißt es in der Erklärung, die noch während der Fraktionssitzung zurückgezogen wurde und über die zuerst das Portal Nius berichtete: „Sollte bewiesen werden, dass es anders als erklärt ist, stelle ich unverzüglich mein Mandat zur Verfügung.“ Der amtierende Ministerpräsident und CDU-Fraktionschef Sven Schulze bestätigte der SZ die Existenz des Schreibens, sagte aber: „Es kommt nicht von mir und auch nicht aus dem Fraktionsvorstand.“

Die CDU-Fraktion hatte sich am 13. Oktober in ihrer Fraktionssitzung mit der konstituierenden Sitzung des Landtags beschäftigt. In deren Nachgang stand der Verdacht im Raum, Abgeordnete der CDU könnten den AfD-Politikern Tobias Rausch und Hans-Thomas Tillschneider in ihre Ämter verholfen haben.

Intensive Debatte, aber angeblich keine Tumulte

Der CDU-Landtagsabgeordnete Tobias Krull sagte der SZ, man habe über dieses Papier diskutiert, aber dabei festgestellt, dass es nicht geeignet und nicht zielführend sei. Deswegen sei es nicht beschlossen worden. Genau wie Fraktionschef Schulze erklärte Krull, das Schreiben sei „aus den Reihen der Fraktion, aber nicht vom Fraktionsvorsitzenden“ gekommen. Krull berichtete, es habe in der Sitzung Diskussionen gegeben, „die waren auch intensiv, aber tumultartig war es nicht“.

Nach SZ-Informationen stammt das Schreiben vom Harzer Abgeordneten Ulrich Thomas, der sich auf Anfrage allerdings nicht äußern wollte. Ein CDU-Mann berichtete, Thomas habe Schulze auf diese Weise unterstützen wollen. Fraglich ist aber, ob eine eidesstattliche Versicherung dafür der geeignete Weg war. Abgeordnete können für sich das freie Mandat beanspruchen, wonach sie an Aufträge und Weisungen nicht gebunden sind – mit einer eidesstattlichen Versicherung samt Konsequenzen dürfte das schwer zu vereinbaren sein. Landtagspräsident Rausch gab am Mittwoch bekannt, den Vorgang überprüfen zu lassen. Er habe dazu den Gesetzgebungs- und Beratungsdienst des Landtags beauftragt, sagte er der Volksstimme. Zudem wolle er die CDU-Fraktion um Stellungnahme bitten.

In besagter Fraktionssitzung ging es allerdings nicht nur um die Frage, ob und wer aus den Reihen der CDU für die AfD-Politiker gestimmt hatte, sondern auch darum, wie sich die Fraktion im Dezember verhalten will, wenn sich der AfD-Mann Ulrich Siegmund zur Wahl als Ministerpräsident stellt. Nach gut dreieinhalb Stunden Beratung sagte Fraktionschef Schulze, seine Fraktion habe sich darauf verständigt, den Plenarsaal bei Siegmunds Wahl zu verlassen. 14 der 15 Abgeordneten hätten diesem Vorhaben zugestimmt.

Als Einziger hat sich der frühere Fraktionschef Guido Heuer dem Votum nicht angeschlossen. Heuer wolle sich zunächst juristisch beraten lassen, erklärte Schulze damals und sagte, Heuer habe sich enthalten. Vergangene Woche machte Heuer im Interview mit Nius öffentlich, er werde im Plenarsaal bleiben, wenn sich Siegmund im Dezember zur Wahl stelle und weder vor noch nach einer geheimen Wahl über sein Abstimmungsverhalten sprechen. Aber er wisse, was er als überzeugter Christdemokrat zu tun habe, so Heuer.

Heuer war Schulze direkt nach der verlorenen Landtagswahl Anfang September in einer Kampfabstimmung über den Fraktionsvorsitz mit sieben zu acht Stimmen unterlegen. Schulze zeigte sich damals optimistisch, die Fraktion trotz des knappen Ergebnisses zusammenhalten zu können. Er schloss zudem aus, dass es vonseiten der CDU Gespräche mit der AfD über eine mögliche Zusammenarbeit geben werde. Für die Wahl des Landtagspräsidenten hatte Schulze den Abgeordneten eine Enthaltung empfohlen, dieser Linie folgte allerdings nur ein Drittel der Fraktion.

Der Noch-Nicht-Parteichef Sepp Müller verlangt Aufklärung

Bei der Wahl zum Ministerpräsidenten ist in den ersten beiden Wahlgängen die absolute Mehrheit erforderlich, zu der der AfD bisher drei Stimmen fehlen. Das BSW hat erklärt, sich bei der Wahl zum Ministerpräsidenten zu enthalten. In einem dritten Wahlgang reicht die einfache Mehrheit, für diesen Wahlgang würde die CDU-Fraktion ins Plenum zurückkehren. Siegmund hat bisher allerdings erklärt, er werde nur im ersten Wahlgang antreten.

Den Plan zum Verlassen des Plenarsaals für die ersten beiden Wahlgänge hatte vor zwei Wochen auch der CDU-Bundestagsabgeordnete Sepp Müller ins Gespräch gebracht. Müller ist stellvertretender Vorsitzender der Unionsfraktion im Bundestag und kandidiert auf dem CDU-Landesparteitag im Dezember für den Vorsitz der Partei. Schulzes Wahlkampf hatte Müller in den letzten Tagen öffentlich torpediert, indem er der AfD einen Auftrag zur Regierungsbildung attestierte, sollten sich die Wahlumfragen bewahrheiten. Kanzler und CDU-Chef Friedrich Merz hatte Müller dafür öffentlich gerügt. Am Mittwoch nutzte Müller die Darstellung von Nius, um Schulze ein weiteres Mal öffentlich anzuzählen. Er erklärte: „Sven Schulze muss diesen ungeheuerlichen Vorgang umgehend erklären und darlegen, wie danach wieder ein belastbares Vertrauensverhältnis entstehen soll.“