Das Bundesbildungsministerium will die Demokratiearbeit in Sachsen-Anhalt für den Fall einer AfD-Regierung auch außerhalb bereits existierender Förderwege schützen. „Wir wollen tragfähige Lösungen finden, damit Engagement und Beratungsangebote auch dann fortbestehen können, wenn die Unterstützung durch das Land oder einzelne Kommunen wegfallen sollte“, erklärte ein Ministeriumssprecher am Mittwoch in Berlin. Bereits existierende Fördermöglichkeiten sollen geöffnet oder weiterentwickelt werden, um die „wichtige Arbeit bestmöglich zu unterstützen“, erklärte der Sprecher. Dazu gehörten auch Wege außerhalb des von Kürzungen bedrohten Programms „Demokratie leben!“.

Die AfD war aus der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt am 6. September als klare Siegerin hervorgegangen. Seitdem äußerten viele für Demokratie Engagierte vor Ort die Sorge vor schwindender Unterstützung, falls die vom Landesverfassungsschutz als „gesichert rechtsextremistische Bestrebung“ eingestufte Partei tatsächlich die Regierung im Land stellen sollte.

Über das Programm „Demokratie leben!“ werden Träger, Projekte und Initiativen gefördert, die in der Demokratiebildung und Extremismusprävention aktiv sind. Bundesfamilienministerin Karin Prien (CDU) hat einen Umbau des Programms angekündigt. Wer konkret im nächsten Jahr gefördert wird, entscheidet sich erst Ende des Jahres. Nach Angaben des Ministeriums sind insgesamt 1208 formal qualifizierte Interessenbekundungen eingegangen, die durch externe Sachverständige begutachtet worden seien.