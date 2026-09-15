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Sachsen-AnhaltKeine Koalition für Niemand

Lesezeit: 2 Min.

Die stellvertretende BSW-Fraktionschefin in Sachsen-Anhalt Claudia Wittig hat eine Koalition mit der AfD ausgeschlossen.
Die stellvertretende BSW-Fraktionschefin in Sachsen-Anhalt Claudia Wittig hat eine Koalition mit der AfD ausgeschlossen.
Ronny Hartmann/AFP

Noch immer ist unklar, ob Ulrich Siegmund Ministerpräsident von Sachsen-Anhalt wird. Das BSW schließt jetzt eine Koalition mit der AfD aus – aber auch mit allen anderen Parteien.

Von Iris Mayer, Leipzig

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Gut eine Woche nach der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt ist weiter nicht klar, ob und wie die AfD ihren deutlichen Wahlsieg in Regierungshandeln übersetzen wird. Immer klarer wird hingegen, welche Optionen nicht infrage kommen. Die stellvertretende BSW-Fraktionschefin Claudia Wittig hat eine Koalition mit der AfD nun definitiv ausgeschlossen. Wittig sagte der Magdeburger Volksstimme: „Wir gehen nicht in Koalitionsgespräche mit der AfD, und wir gehen in keine Koalition – weder mit der AfD noch mit anderen Parteien.“

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