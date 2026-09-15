Noch immer ist unklar, ob Ulrich Siegmund Ministerpräsident von Sachsen-Anhalt wird. Das BSW schließt jetzt eine Koalition mit der AfD aus – aber auch mit allen anderen Parteien.

Gut eine Woche nach der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt ist weiter nicht klar, ob und wie die AfD ihren deutlichen Wahlsieg in Regierungshandeln übersetzen wird. Immer klarer wird hingegen, welche Optionen nicht infrage kommen. Die stellvertretende BSW-Fraktionschefin Claudia Wittig hat eine Koalition mit der AfD nun definitiv ausgeschlossen. Wittig sagte der Magdeburger Volksstimme: „Wir gehen nicht in Koalitionsgespräche mit der AfD, und wir gehen in keine Koalition – weder mit der AfD noch mit anderen Parteien.“