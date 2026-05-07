Vier Monate vor der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt gewinnt die AfD weiter an Zustimmung und bleibt mit weitem Abstand stärkste Kraft. In einer Umfrage von Infratest dimap im Auftrag von MDR, Volksstimme und Mitteldeutscher Zeitung erreicht die rechtsextreme Partei einen Umfragerekord von 41 Prozent und würde damit ihr Ergebnis im Vergleich zur letzten Landtagswahl vor fünf Jahren verdoppeln. Die CDU von Ministerpräsident Sven Schulze kommt in der am Donnerstag veröffentlichten Erhebung auf 26 Prozent, die Linkspartei auf zwölf, die SPD auf sieben Prozent. Grüne und BSW wären mit vier Prozent nicht im Landtag vertreten, die derzeit noch mitregierende FDP wird in der Umfrage gar nicht mehr einzeln ausgewiesen, zu gering ist der Wert.

Auch wenn Umfragen nur ein Stimmungsbild zeigen und kein Wahlergebnis vorwegnehmen, sind die Zahlen vor allem für die CDU ein neuer Schock. Denn sie büßt im Vergleich zum letzten Sachsen-Anhalt Trend nicht nur bei der Sonntagsfrage ein. Auf die Frage, wer die Landesregierung nach dem September führen soll, antworten jetzt 44 Prozent mit CDU, 43 sagen AfD. Im September 2025 wollten noch 47 Prozent eine CDU-geführte Landesregierung, nur 37 Prozent eine AfD-geführte. Auch bei der Frage, welcher Partei die Wähler zutrauen, die wichtigsten Probleme zu lösen, liegt die AfD mit 31 Prozent vorn, weniger als ein Fünftel der Befragten trauen dies noch der seit 24 Jahren regierenden CDU zu.

Ministerpräsident Schulze (CDU) im Direktvergleich knapp vor Herausforderer Siegmund (AfD)

Einen Vorsprung, wenn auch einen knappen, hat Schulze im direkten Vergleich mit seinem Herausforderer Ulrich Siegmund (AfD). Würde der Ministerpräsident direkt gewählt, entschieden sich 36 Prozent für Schulze, 32 Prozent für Siegmund. Ein Drittel ist unentschieden. Schulze ist seit Ende Januar Regierungschef, sein Vorgänger Reiner Haseloff hatte im letzten Herbst verkündet, nicht noch einmal zur Wahl anzutreten.

Würde der Ministerpräsident direkt gewählt, bekäme der aktuellen Umfrage zufolge Amtsinhaber Sven Schulze (CDU, re.) 36 Prozent der Stimmen, Ulrich Siegmund (AfD) 32 Prozent. Klaus-Dietmar Gabbert/dpa

Mit der Arbeit der aktuellen Landesregierung aus CDU, SPD und FDP sind 62 Prozent der Befragten unzufrieden, nur ein Drittel äußert sich positiv. Das generelle Vertrauen darin, dass der Staat seine Aufgaben erfüllt, ist noch geringer: Nur 16 Prozent geben ein großes oder sehr großes Staatsvertrauen an, 82 haben wenig oder gar kein Vertrauen. Auch der Blick auf die Wirtschaft in Sachsen-Anhalt ist düster: 82 Prozent beurteilen sie als weniger gut bis schlecht, nur 14 Prozent als gut oder sehr gut. Auf die Frage nach den wichtigsten Problemen im Land nennen die meisten den Komplex Einwanderung, danach folgen Bildung und Wirtschaft.

Sollten die Ergebnisse bei der Landtagswahl am 6. September so ausfallen wie in der Umfrage, wäre die Bildung einer stabilen Mehrheitsregierung nicht möglich. Die AfD käme nicht auf die von ihr angestrebte absolute Mehrheit, aber auch CDU und SPD wären gemeinsam weit von einer Mehrheit entfernt. Koalitionen mit AfD oder Linkspartei hat Schulze klar ausgeschlossen. Auch die AfD lehnt ein Bündnis mit der CDU in Sachsen-Anhalt ab. Die wahrscheinlichste Option wäre auf dieser Grundlage eine schwarz-rote Minderheitsregierung, die sich von der Linkspartei tolerieren lässt. Sachsen wird seit Ende 2024 nach diesem Modell regiert.