Zwischen der AfD Sachsen-Anhalt und dem früheren Verfassungsschutzchef Hans-Georg Maaßen gibt es nach Parteiangaben keine Verhandlungen über einen möglichen Einsatz als Landesinnenminister. „Herr Maaßen war auf der einen oder anderen Veranstaltung bei uns, aber es gibt keinerlei Gespräche über einen Innenminister Maaßen in Sachsen-Anhalt“, sagte AfD-Landeschef Martin Reichardt, der auch Bundestagsabgeordneter ist. Hintergrund sind Medienberichte über eine mögliche Rolle Maaßens in einer potenziellen AfD-Landesregierung nach der Landtagswahl am 6. September. Der Zeit hatte er auf die Frage, ob er als Innenminister zur Verfügung stünde, gesagt: „Wenn es dem Land hilft, würde ich das machen.“ dpa