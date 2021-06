Von Markus Balser

Welche Töne die AfD derzeit in Sachsen-Anhalt anschlägt? Der Landesverfassungsschutz beobachtet den Abgeordneten und Landesvize Hans-Thomas Tillschneider schon seit einem Jahr mit nachrichtendienstlichen Mitteln. Abgehörte Handys oder mitgelesene Mails waren in den vergangenen Tagen allerdings gar nicht nötig, um zu erfahren, wie die Ex-Führungsfigur des einstigen "Flügels" mit guten Kontakten zur rechtsextremen "Identitären Bewegung" tickt. "Uns gegenüber steht eine weltweit vernetzte Oligarchie, die eine internationale Klima- und Migrationsdiktatur errichten will", brüllte Tillschneider am Freitag in Anlehnung an Verschwörungsmythen lauthals auf dem Domplatz in Magdeburg. Die Mahnung des 43-Jährigen bei der Abschlusskundgebung seiner Partei: "Widerstand an der Wahlurne!"