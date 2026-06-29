Die Aussicht eines AfD-Wahlsiegs alarmiert die Richterschaft in Sachsen-Anhalt. Eine neue Regierung hätte die Chance, die Justiz auf ihre Linie zu bringen, warnt der Landesvorsitzende des Richterbunds, Christian Löffler.

Wenn die AfD im September die Landtagswahl in Sachsen-Anhalt gewinnen und an die Macht kommen sollte, dann käme auf sie eine große Verantwortung zu: die Richterinnen und Richter. Sie müssen die Regierung kontrollieren und an den Grundrechten messen. Christian Löffler, 59 Jahre alt, ist der Vorsitzende des Richterbunds in Sachsen-Anhalt – und zieht im Gespräch bereits Parallelen zum Schicksal der polnischen Justiz unter der früheren, rechtsautoritären PiS-Regierung.