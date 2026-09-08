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Podcast: „Auf den Punkt“Sachsen-Anhalt: Ein AfD-Innenminister wäre eine Gefahr für die nationale Sicherheit

„Auf den Punkt“ – der Nachrichtenpodcast der Süddeutschen Zeitung .
„Auf den Punkt“ – der Nachrichtenpodcast der Süddeutschen Zeitung.
SZ

Nach der Wahl in Sachsen-Anhalt könnte die AfD künftig den Innenminister stellen. Und damit auch auf Informationen des Verfassungsschutzes zugreifen. Wie kann man sich darauf vorbereiten?

Von Sebastian Erb und Johannes Korsche

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Nach der Wahl in Sachsen-Anhalt und dem klaren Sieg der AfD sind jetzt Szenarien möglich, die vor der Wahl nur ferne Theorie schienen – zum Beispiel ein AfD-Innenminister. Warum das so gefährlich sein könnte, erklärt in dieser Folge von „Auf den Punkt“ Sebastian Erb aus dem SZ-Investigativteam. Er hat sich damit beschäftigt, wie viel Macht ein AfD-Innenminister in Sachsen-Anhalt hätte und welche Schutzmaßnahmen die übrigen Innenminister deshalb gerade diskutieren. Denn ein AfD-Innenminister ist „eine reale Gefahr für die nationale Sicherheit“, hat der thüringische Innenminister Georg Mayer gesagt.

Weitere Nachrichten: Ergebnisse der Pisa-Studie; Verdächtiger im Fall der Stromnetz-Anschläge festgenommen.

Zum Weiterlesen:

Den Text zum Film, in dem es um die Wiedervereinigung von Oasis geht, lesen Sie hier.

Die neue SZ-Podcastserie „Weidelland“ hören Sie hier.

Moderation, Redaktion: Johannes Korsche

Redaktion: Ann-Marlen Hoolt, Lea Brüggemann

Produktion: Justin Patchett

Zitiertes und zusätzliches Audiomaterial über tagesschau.

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