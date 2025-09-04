Es gibt ein Mantra in der Politik. Es heißt: Umfragen sind keine Wahlergebnisse. Und doch kann man jedes Mal die Erschütterung spüren, wenn eine Umfrage Wahlergebnisse nahelegt, die die politischen Verhältnisse grundlegend verändern könnten. Ein Jahr vor der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt haben die Meinungsforscher von Infratest dimap im Auftrag von Magdeburger Volksstimme, Mitteldeutscher Zeitung und MDR am Donnerstag Zahlen veröffentlicht, die Schockwellen in die Landespolitik senden.
Sachsen-AnhaltUmfrageschock für die CDU
- Eine Infratest-Umfrage sieht die AfD in Sachsen-Anhalt ein Jahr vor der Landtagswahl mit 39 Prozent deutlich vor der regierenden CDU.
- CDU-Spitzenkandidat Sven Schulze ist nur 44 Prozent der Befragten bekannt,
- Der CDU traut nur ein Fünftel der Befragten zu, die Probleme im Land lösen zu können.
Ein Jahr vor der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt erzielt die rechtsextreme AfD dort deutlich stärkere Zustimmungswerte als die regierende CDU. Die spricht von einem Warnschuss.
Von Iris Mayer, Leipzig
