Die konstituierende Sitzung des Landtags in Magdeburg verrät viel über den desolaten Zustand der CDU. Während die Autorität ihres Vorsitzenden schwindet, erwägt ein Abgeordneter, die Fraktion zu verlassen.

Nach der konstituierenden Sitzung des Landtags in Sachsen-Anhalt lässt sich festhalten, dass mit Tobias Rausch ein Vertreter der AfD das formal höchste Amt des Bundeslandes ausüben wird, das des Landtagspräsidenten. Fest steht zudem, dass mit Hans-Thomas Tillschneider einer der radikalsten Köpfe der Partei, die der Verfassungsschutz im Land als gesichert rechtsextrem einstuft, eine Mehrheit unter den Abgeordneten fand und als Vizepräsident des Landtags ebenfalls Sitzungen leiten wird.