Tobias Rausch, der frisch gewählte Landtagspräsident der AfD, hat die Sitzung des Landtags Sachsen-Anhalt gerade eröffnet, da ist klar: Dieser Tag wird nicht so laufen, wie sich die AfD das vorgestellt hat. Eigentlich soll es am Mittwoch um die ganz großen Fragen gehen, um Krieg und um Frieden. AfD und BSW haben ein Sonderplenum beantragt und ihre „Friedensinitiative“ auf die Tagesordnung gesetzt. Mit einem Antrag soll die Landesregierung aufgefordert werden, sich im Bundesrat „für eine Verhinderung der weiteren Eskalation in der Ukraine und für die Verwirklichung einer friedensschaffenden Politik einzusetzen“. Um ein anderes Thema als den Krieg in der Ukraine sollte es eigentlich nicht gehen an diesem Mittwoch.