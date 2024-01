Während einer Straßenblockade der "Letzten Generation" in Halle sind am Montag der sachsen-anhaltische Landtagsabgeordnete Sebastian Striegel (Grüne) und ein Pressevertreter angefahren worden. Beide Männer standen unweit der Sitzblockade auf einem Fußweg. Über diesen hatte ein Autofahrer versucht, die Blockade zu umfahren. Dabei wurden Striegel und der Lokaljournalist verletzt. Nach Angaben der Polizei wurden beide Männer leicht verletzt. Der Autofahrer sei geflüchtet. Auch der Grünen-Politiker Striegel bestätigte den Unfall. Er sei geschockt, sagte er der dpa. Ihm ginge es den Umständen entsprechend "okay". Der Politiker war den Angaben der Pressestelle der Grünen-Fraktion als parlamentarischer Beobachter am Ort.