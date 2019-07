5. Juli 2019, 17:15 Uhr Sachsen Wahlausschuss beschneidet Listenplätze der AfD

Der Landeswahlausschuss hat lediglich die ersten 18 der insgesamt 61 Bewerber auf der AfD-Liste zur sächsischen Landtagswahl zugelassen.

Grund dafür sind Formfehler der Partei.

Die AfD kündigte an, dagegen klagen zu wollen.

Von Robert Roßmann , Berlin

Die AfD hat zwei Monate vor der Landtagswahl in Sachsen einen Rückschlag erlitten. In den Umfragen liegt die Partei seit Monaten bei etwa 25 Prozent. Sie konnte bisher also damit rechnen, jedes vierte der mindestens 120 Landtagsmandate zu gewinnen. Doch nun hat der Landeswahlausschuss lediglich die ersten 18 der insgesamt 61 Bewerber auf der AfD-Liste zur Wahl zugelassen. Grund dafür sind Formfehler der Partei.

Die AfD hatte zunächst zwei Listen eingereicht. Auf einer Liste waren die Kandidaten 1 bis 18 aufgeführt, sie waren auf einem Parteitag im Februar bestimmt worden. Auf der zweiten Liste folgten die Plätze 19 bis 61, diese Kandidaten waren im März gewählt worden. Die Landeswahlordnung sieht aber vor, dass nur eine Landesliste eingereicht werden darf, die auf einem Parteitag beschlossen worden sein muss. Kurz vor Ablauf der Frist hatte die AfD deshalb eine einheitliche Liste nachgereicht. Außerdem hatte sie argumentiert, dass es sich bei den beiden Veranstaltungen um einen Parteitag gehandelt habe, der nur unterbrochen worden sei.

Die AfD spricht von einem "Altparteien-Komplott"

Der Landeswahlausschuss musste klären, ob diese Auffassung zutrifft. Bei der Erörterung ging es außerdem darum, ob alle Bewerber Gelegenheit hatten, ihr Programm vorzustellen, an beiden Versammlungen teilzunehmen und sich zu bewerben. Am Freitag kam der Landeswahlausschuss nun zu dem Ergebnis, dass es sich um zwei Parteitage gehandelt habe und die zweite Versammlung deshalb nicht regulär war. Unter anderem wurde darauf verwiesen, dass es auf den beiden Veranstaltungen verschiedene Versammlungsleiter und verschiedene Wahlverfahren gegeben habe. Es habe sich also nicht um einen Parteitag gehandelt, der lediglich unterbrochen worden war.

Von der Entscheidung des Landeswahlausschusses sind mögliche direkt gewählte Abgeordnete nicht betroffen. Es werden also in jedem Fall alle AfD-Politiker, die ihren Wahlkreis gewinnen, auch in den Landtag einziehen. Nach einer Erhebung der Webseite "wahlkreisprognose.de" kann die AfD derzeit mit bis zu 27 Direktmandaten rechnen. Wenn es den Rechtspopulisten gelingt, tatsächlich so viele Wahlkreise zu gewinnen, würde sich der Schaden durch die Nichtzulassung der hinteren Listenkandidaten für die AfD also in Grenzen halten. Bei der jüngsten Landtagswahl hatte die AfD mit 9,7 Prozent 14 Sitze gewonnen.

Wenn die Entscheidung des Landeswahlausschusses Bestand hat, könnte das die Form des Wahlkampfes verändern. In den Wahlkreisen, in denen die AfD stark ist, könnten sich die anderen Parteien darauf verständigen, die Bürger dazu aufzurufen, dass diese mit der Erststimme den jeweils aussichtsreichsten, nicht von der AfD stammenden Kandidaten wählen. Dadurch könnten, wie zuletzt bei der Oberbürgermeisterwahl in Görlitz, Erfolge der AfD verhindert werden. Auf diese Weise könnte es dazu kommen, dass die AfD am Ende tatsächlich weniger Sitze im Landtag besetzen kann, als ihr nach dem Zweitstimmenergebnis zustehen würden.

Die AfD verurteilte die Entscheidung des Wahlausschusses als "Altparteien-Komplott" und kündigte an, dagegen klagen zu wollen.