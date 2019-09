Die AfD in Sachsen will mit einem Untersuchungsausschuss die Umstände rund um die Kürzung ihrer Liste zur Landtagswahl aufarbeiten. Damit soll der Partei zufolge eine mögliche "Verstrickung" der Landesregierung geprüft werden. "Wir wollen den Ausschuss möglichst schnell einrichten", so der sächsische AfD-Chef Jörg Urban. Der Landtag muss einen U-Ausschuss einsetzen, wenn ein Fünftel seiner Mitglieder diesen beantragt. Mit 38 von 119 Abgeordneten hat die AfD dafür genügend Stimmen. Das Verfassungsgericht Leipzig hatte vor der Wahl entschieden, dass die AfD zur Wahl in Sachsen nur mit 30 Listenkandidaten und nicht mit 61 antreten darf.