25. Oktober 2018, 18:46 Uhr Sacharow-Preis "Die Stimme der Gefangenen"

Der ukrainische Filmemacher Oleg Senzow erhält den Sacharow-Preis der EU. Der 42-Jährige sei zu einem Symbol geworden für die Befreiung der politischen Häftlinge in Russland und weltweit.

Von Frank Nienhuysen

Niemand konnte wissen, ob sein möglicher Tod vielleicht untergehen würde im Trubel der Fußball-Weltmeisterschaft, oder umgekehrt: das weltumspannende Sportereignis in Russland zu einer Nebensächlichkeit herabstufen würde. Vielen war angst und bange, als der in Russland inhaftierte ukrainische Filmregisseur Oleg Senzow sich wohl kalkuliert im Frühjahr zum Hungerstreik entschloss, so kurz vor Beginn der WM. Nach mehr als 140 Tagen brach er ihn Anfang Oktober ab, weil er mit seiner Zwangsernährung gerechnet hatte. Jetzt hat das EU-Parlament Senzow mit dem Sacharow-Preis für Menschenrechte ausgezeichnet. Senzow sei zu einem Symbol geworden für die Befreiung der politischen Häftlinge in Russland und weltweit, sagte Parlamentspräsident Antonio Tajani am Donnerstag in Straßburg.

Tajani rief Russland zur sofortigen Freilassung auf, denn Senzow sei noch immer in einem kritischen, lebensgefährlichen Zustand. Mit der Ehrung will sich das EU-Parlament solidarisch zeigen, auch mit Senzows Forderung, Dutzende weitere ukrainische Häftlinge aus russischen Straflagern freizulassen. David McAllister, Europaabgeordneter der Christdemokraten, die den Antrag zur Preisvergabe an Senzow gestellt hatten, bezeichnete diesen als "die Stimme der politischen Gefangenen aus der Ukraine in Russland".

Moskau kritisierte die Preisvergabe als "politische Entscheidung". Fast niemand habe seine Filme gesehen, sagte die Sprecherin des Außenministeriums, Maria Sacharowa. Das EU-Parlament vergibt den Preis allerdings auch nicht als künstlerische Auszeichnung, sondern als Menschenrechtspreis. Senzow stammt aus der Krim-Hauptstadt Simferopol und hatte mit einem Filmporträt über einen spielsüchtigen Jungen international einen ersten Erfolg. 2014 stemmte er sich gegen die Annexion der Halbinsel durch Russland, versorgte ukrainische Soldaten mit Essen und organisierte Widerstand. Wenige Wochen später wurde er festgenommen und in einem umstrittenen Prozess wegen angeblich geplanter Anschläge zu 20 Jahren Haft verurteilt.

Menschenrechtsorganisationen, Künstler und auch die Europäische Union setzten sich für Senzow ein und forderten seine Freilassung. Russland lehnte mehrere Gnadengesuche, darunter einen von Senzows Mutter, mit der Begründung ab, ein Gnadengesuch müsse vom Häftling persönlich unterschrieben und eingereicht werden. Das wollte Senzow nicht.

Mit dem Sacharow-Preis erinnert die EU an den sowjetischen Physiker und Dissidenten Andrej Sacharow, die Auszeichnung ist mit 50 000 Euro dotiert. Vergeben wird sie am 12. Dezember in Straßburg. Seine Cousine Natalja Kaplan sagte am Donnerstag, "ich weiß nicht, an wen der Preis überreicht wird. Vielleicht warten sie auf Oleg selber".