Ein finnisches Gericht hat den russischen Kapitän und ein aserbaidschanisches Besatzungsmitglied eines Frachters wegen schwerer Sabotage an zwei Telekommunikationskabeln in der Ostsee zu mehrjährigen Haftstrafen verurteilt. Der Kapitän erhielt eine Freiheitsstrafe von drei Jahren und sechs Monaten, wie das Bezirksgericht Helsinki am Donnerstag mitteilte. Das Crew-Mitglied wurde demnach zu zwei Jahren und zehn Monaten verurteilt. Den beiden Männern wird vorgeworfen, im vergangenen Jahr zwei Unterseekabel im Finnischen Meerbusen vorsätzlich beschädigt zu haben. Sie sollen einen Anker samt Kette über eine Strecke von etwa 130 Kilometern über den Meeresboden gezogen haben. Die Verurteilten müssen darüber hinaus gemeinsam rund 1,9 Millionen Euro Schadenersatz zahlen. Der Kapitän des Frachtschiffs Fitburg wurde zudem zu einer zusätzlichen Zahlung von etwa 85 000 Euro verurteilt. Die beiden Männer wiesen die Vorwürfe zurück und bestritten die Zuständigkeit der finnischen Justiz. Der Kapitän werde Berufung gegen das Urteil einlegen, das Besatzungsmitglied habe sich noch nicht entschieden, teilten ihre jeweiligen Anwälte mit.