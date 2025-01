Norwegen hat ein Schiff mit russischer Besatzung wegen Sabotageverdachts an Datenkabeln in der Ostsee festgesetzt. Das Schiff sei auf Bitte der lettischen Behörden gestoppt worden, teilte die Polizei in Tromsö mit. Die Silver Dania sei ein norwegisches Schiff unter norwegischer Flagge, aber mit rein russischer Besatzung. Es sei von Sankt Petersburg durch die Ostsee in Richtung Murmansk im Norden Russlands unterwegs gewesen. Der Besitzer habe dem Vorgehen der Polizei zugestimmt. „Es wird vermutet, dass das Schiff in die schwere Beschädigung eines Kabels in der Ostsee zwischen Lettland und Schweden verwickelt ist“, erklärte die Polizei. Die Festsetzung stehe auch in Zusammenhang mit dem Vorgehen schwedischer und lettischer Behörden gegen ein zweites Schiff. Beide Länder hatten am Sonntag Untersuchungen wegen der Beschädigung einer Datenleitung auf dem Meeresboden der Ostsee eingeleitet.