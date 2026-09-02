Ein mutmaßlicher Anschlag auf ein Umspannwerk legt Braunkohlekraftwerke in der Nähe von Köln lahm. Der NRW-Innenminister spricht von einem Angriff auf Deutschland.

Für Herbert Reul ist der Fall klar: „Das war Absicht. Wer da rangeht, greift unser Land an“, sagte Nordrhein-Westfalens Innenminister am Mittwoch, als er über die Störung bei einem Umspannwerk in Bergheim bei Köln berichtete. Dem CDU-Politiker zufolge haben Unbekannte Kabel über die Oberleitung gebracht und so am Dienstagabend einen Kurzschluss verursacht. „Wir prüfen zwei Richtungen: fremdstaatlich gelenkte Sabotage und Linksextremismus“, sagte Reul in Düsseldorf.