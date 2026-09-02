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Nordrhein-Westfalen und BrandenburgZwei Anschläge auf das Stromnetz an einem Tag

Lesezeit: 2 Min.

Polizisten sind in der Umgebung des Umspannwerks Bergheim im Einsatz.
Polizisten sind in der Umgebung des Umspannwerks Bergheim im Einsatz.
Thilo Schmuelgen/Reuters

Ein mutmaßlicher Anschlag auf ein Umspannwerk legt Braunkohlekraftwerke in der Nähe von Köln lahm. Der NRW-Innenminister spricht von einem Angriff auf Deutschland.

Von Björn Finke, Düsseldorf

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Für Herbert Reul ist der Fall klar: „Das war Absicht. Wer da rangeht, greift unser Land an“, sagte Nordrhein-Westfalens Innenminister am Mittwoch, als er über die Störung bei einem Umspannwerk in Bergheim bei Köln berichtete. Dem CDU-Politiker zufolge haben Unbekannte Kabel über die Oberleitung gebracht und so am Dienstagabend einen Kurzschluss verursacht. „Wir prüfen zwei Richtungen: fremdstaatlich gelenkte Sabotage und Linksextremismus“, sagte Reul in Düsseldorf.

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