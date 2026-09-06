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GroßrazziaPolizei sucht Sabotage-Verdächtigen im Hambacher Forst

Polizeifahrzeuge auf einem Parkplatz nahe dem Hambacher Forst.
Polizeifahrzeuge auf einem Parkplatz nahe dem Hambacher Forst.
Christoph Reichwein/Christoph Reichwein/dpa

Seit Tagen wird nach dem 48-Jährigen gesucht, der etliche Sprengvorrichtungen an Hochspannungsleitungen angebracht haben soll. Nun konzentriert sich die Polizei auf den Forst westlich von Köln.

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Ein Großeinsatz der Polizei am Hambacher Forst bei Kerpen westlich von Köln hängt offenbar mit der Fahndung nach dem Tatverdächtigen zusammen, dem etliche versuchten Sabotage-Akte auf das deutsche Stromnetz zugeschrieben werden. Einem Reporter der dpa zufolge sind bis zu 100 Fahrzeuge der Polizei vor Ort.

Nach dem 48 Jahre alten Mann wird seit Tagen gesucht, die Ermittler hatten am Samstag einen Fahndungsaufruf mit zwei Fotos des Verdächtigen aus Gevelsberg im südlichen Ruhrgebiet veröffentlicht. Er soll für Versuche in Nordrhein-Westfalen, Brandenburg und zuletzt Sachsen verantwortlich sein, Umspannwerke und Stromleitungen zu beschädigen.

Allein in der Lausitzer Braunkohleregion in Ostsachsen, an der Grenze zu Brandenburg, hatte die Polizei zwölf Sprengvorrichtungen entdeckt. „Diese sollten Schäden an den elektrischen Hochspannungsleitungen durch einen Kurzschluss herbeiführen“, informierten Polizei und Generalstaatsanwaltschaft Dresden. Zu einem Schaden am Stromnetz sei es nicht gekommen, auch bestehe keine Gefahrenlage für die Bevölkerung, hieß es. Auch in NRW und Brandenburg wird noch Braunkohle abgebaut und verstromt.

Polizeikräfte durchsuchen ein Waldstück beim Hambacher Forst.
Polizeikräfte durchsuchen ein Waldstück beim Hambacher Forst.
Christoph Reichwein/dpa

Am Freitag hatten Polizisten in der Gevelsberger Wohnung des Tatverdächtigen Sprengstoff gefunden. Später stürmte ein Spezialeinsatzkommando in Niederzier am Tagebau Hambach einen Lastwagen, der augenscheinlich zu einem Wohnmobil umgebaut worden war. Der Gesuchte wurde aber nicht vorgefunden. Einem neuen Fahndungsaufruf zufolge könnte er mit einem Fahrrad auf der Flucht sein.

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Zu den in diesem Jahr gezählten Fällen gehören manipulierte Stromleitungen und Bahntrassen, aber auch geplante Brandanschläge. Das geht nach Recherchen von NDR, WDR und SZ aus einer internen BKA-Analyse hervor.

SZ PlusVon Jörg Diehl und Florian Flade

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