Ein Großeinsatz der Polizei am Hambacher Forst bei Kerpen westlich von Köln hängt offenbar mit der Fahndung nach dem Tatverdächtige n zusammen, dem etliche versuchten Sabotage -Akte auf das deutsche Stromnetz zugeschrieben werden. Einem Reporter der dpa zufolge sind bis zu 100 Fahrzeuge der Polizei vor Ort.

Nach dem 48 Jahre alten Mann wird seit Tagen gesucht, die Ermittler hatten am Samstag einen Fahndungsaufruf mit zwei Fotos des Verdächtigen aus Gevelsberg im südlichen Ruhrgebiet veröffentlicht. Er soll für Versuche in Nordrhein-Westfalen, Brandenburg und zuletzt Sachsen verantwortlich sein, Umspannwerke und Stromleitungen zu beschädigen.

Allein in der Lausitzer Braunkohleregion in Ostsachsen, an der Grenze zu Brandenburg, hatte die Polizei zwölf Sprengvorrichtungen entdeckt. „Diese sollten Schäden an den elektrischen Hochspannungsleitungen durch einen Kurzschluss herbeiführen“, informierten Polizei und Generalstaatsanwaltschaft Dresden. Zu einem Schaden am Stromnetz sei es nicht gekommen, auch bestehe keine Gefahrenlage für die Bevölkerung, hieß es. Auch in NRW und Brandenburg wird noch Braunkohle abgebaut und verstromt.

Polizeikräfte durchsuchen ein Waldstück beim Hambacher Forst. Christoph Reichwein/dpa

Am Freitag hatten Polizisten in der Gevelsberger Wohnung des Tatverdächtigen Sprengstoff gefunden. Später stürmte ein Spezialeinsatzkommando in Niederzier am Tagebau Hambach einen Lastwagen, der augenscheinlich zu einem Wohnmobil umgebaut worden war. Der Gesuchte wurde aber nicht vorgefunden. Einem neuen Fahndungsaufruf zufolge könnte er mit einem Fahrrad auf der Flucht sein.